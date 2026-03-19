« On n’a pas eu de pizza ce soir-là », en chemin vers la pizzeria, ils croisent un chaton mourant et décident de le sauver (vidéo)

Sortis pour une simple pizza, un couple de Sydney (Australie) a trouvé un chaton presque mort en chemin et n’a pas hésité à le sauver. Huit ans plus tard, ce petit miracle nommé Pizza illumine leur quotidien par sa joie de vivre

Le « système de distribution des chats » frappe parfois là où on s’y attend le moins. Pour ce couple de Sydney (Australie), la rencontre s’est produite tout simplement sur le chemin de la pizzeria. Ce jour-là, leur vie a basculé lorsqu’ils ont croisé la route d’un petit chat roux bien mal en point. Huit ans plus tard, pour célébrer cette rencontre qui a changé leur quotidien, la maîtresse du minou a partagé sur TikTok une touchante vidéo retraçant leur histoire.

Du dîner raté à la rencontre qui change une vie

Il y a 8 ans, ce qui devait être une simple soirée pizza pour un couple s’est transformé en une rencontre qui a changé leur vie. Sur le chemin du restaurant, ils ont en effet découvert un petit chaton roux de 4 semaines, à l’article de la mort, et ont immédiatement décidé de le sauver.

© @pizza_and_luna / TikTok

Baptisé naturellement « Pizza », ce chaton est aujourd’hui devenu, le « chat de cœur » de sa maîtresse, après des débuts pour le moins difficiles.

Affamé, déshydraté et infesté de puces et de vers, le petit chat a dû être nourri au biberon et soigné pour une infection à l’œil. Avec patience et amour, ses protecteurs l’ont toutefois aidé à se remettre sur pattes et à devenir le chat plein de vie qu’il est aujourd’hui.

© @pizza_and_luna / TikTok

« Le chemin de la guérison a été long, mais chaque instant en valait la peine », a confié sa maîtresse sur TikTok.

Aujourd’hui, Pizza illumine leur foyer avec sa joie de vivre, et sa maîtresse ne peut imaginer sa vie sans lui. C’est donc avec émotion qu’elle a récemment célèbré son huitième anniversaire de sauvetage, reconnaissante pour chaque moment passé ensemble.

@pizza_and_luna I met my soul cat Pizza on this very day, 8 years ago. It was a long journey to recovery but worth every single moment. He is my happy ginger boy and can’t imagine life without him and Luna too. Even though he was rescued, he rescued me in so many ways, and I’m forever grateful to have him in my life and to share his story with our amazing cat community. Happy 8th rescue day, Pizza! I hope you live a long, healthy and happy life. We love you so much ???? #rescuecats #cats ? original sound - Pizza and Luna

Une histoire de sauvetage inspirante

L’histoire de Pizza relayée par PetHelpful a conquis le cœur de nombreux internautes, qui ont réagi avec émotion et humour. Certains ont souligné le jeu de mots amusant : « On n’a pas eu de pizza ce soir-là, mais on a eu « Pizza » à la place… » a ainsi plaisanté l’un d’entre eux.

© @pizza_and_luna / TikTok

D’autres ont exprimé leur admiration et leur gratitude : « Tu as eu la meilleure Pizza du monde ! Merci d’avoir sauvé cette petite merveille ! », s’est exclamé un spectateur.

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© @pizza_and_luna / TikTok

« Les chats roux sauvés sont mes préférés ! Je n’en finirai jamais d’être émerveillée par le pouvoir guérisseur de l’amour ! », a encore écrit quelqu’un d’autre. Cette belle histoire de sauvetage a en tout cas touché tout le monde et rappelle combien l’amour et la bienveillance peuvent transformer une vie.