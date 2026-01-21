Une marque en forme de cœur apparaît sur le pelage de cette chatte pile au moment où elle découvre le nouveau-né (vidéo)

La rencontre entre un animal et un nouveau-né réserve parfois des instants d’une rare douceur. Filmée par sa propriétaire, une chatte a offert une réaction aussi surprenante qu’attendrissante en découvrant le bébé qui venait d’arriver à la maison. Une scène pleine de tendresse qui a fait fondre des millions d’internautes

L’arrivée d’un bébé dans une famille ne concerne pas uniquement les parents ; elle représente également un changement majeur pour les animaux de compagnie. Habitués à une routine stable, les membres à fourrure de la famille voient soudain leur environnement modifié par de nouveaux bruits, odeurs et comportements. Les relations avec leurs humains peuvent se transformer, et certains animaux peuvent ressentir stress ou inquiétude face à cette nouveauté. Il est donc important de reconnaître que pour eux, l’arrivée d’un bébé n’est pas un événement anodin, mais un bouleversement qui nécessite temps, patience et adaptation progressive.

Alors que les animaux doivent s’habituer à ces changements, certaines rencontres peuvent révéler toute la sensibilité et l’attachement qu’ils éprouvent pour les nouveaux membres de la famille, comme le montre la réaction émouvante de cette chatte face au nouveau-né avec lequel elle vient de faire connaissance.

La féline en question appartient à une l’utilisatrice de TikTok se faisant appeler “@__daisssyyyy”. La jeune femme a eu la bonne idée de filmer le moment où l’animal a rencontré le nouveau-né qui venait d’arriver à la maison.



@__daisssyyyy / TikTok

La surprise, la fascination, puis la tendresse

D’abord stupéfaite, voire décontenancée, la chatte s’est mise à observer le petit garçon. Elle l’a ensuite longuement reniflé. A la fin de la séquence, on peut même la voir se dresser sur ses pattes arrière, un peu à la manière d’un suricate, pour avoir un meilleur angle de vue sur l’enfant.

C’est d’ailleurs lorsqu’elle adopte cette position que l’on peut voir apparaître une marque en forme de cœur sur son pelage, ce qui rend la scène encore plus touchante.



@__daisssyyyy / TikTok

Voici la vidéo, mise en ligne le 23 décembre 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 1,1 million de vues, et relayée par PetHelpful :

