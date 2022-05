Woof Run 2022 : une nouvelle édition pleine de surprises et de sensations pour les amoureux des sports canins

© elisemartineau_humanimals

Toujours plus conviviale, plus spectaculaire et plus populaire, la Woof Run revient cette année pour une 5e édition qui promet d’être encore plus passionnante que les moutures précédentes. Les épreuves emblématiques de l’évènement-phare de l’univers sportif canin seront évidemment au rendez-vous, mais il y aura aussi des nouveautés et des surprises. La billetterie est ouverte et il faudra se dépêcher !

Lancée en 2018, la Woof Run est devenue un rendez-vous immanquable pour les passionnés de sports canins et pour les amoureux des chiens en général. Son édition 2022 s’annonce encore plus riche en activités passionnantes et en belles rencontres. Les inscriptions sont ouvertes, mais les places sont limitées et partent à toute vitesse ; il n’y a donc pas de temps à perdre, d’autant plus que plus on s’y prend tôt, plus les tarifs sont bas.

Depuis les débuts de la Woof Run, Woopets est présent en tant que partenaire. Ce sera bien sûr aussi le cas le weekend des 17 et 18 septembre 2022, au château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin (60).



© Anne Claire FLECHER

Avec près de 2500 participants, 8000 visiteurs attendus et des activités variées et toutes plus excitantes les unes que les autres, c’est un évènement encore plus woof que dans ses éditions passées qui se tiendra dans ce cadre enchanteur à 3 quarts d’heure de Paris.

Le Woof Jump et bien d’autres nouveautés

Le Woof Jump, discipline inspirée du Dog Diving et consistant à plonger dans l’eau depuis un quai, est l’une des grandes nouveautés qui marqueront la Woof Run 2022.

Au programme également, une large variété d’activités et d’animations dog-friendly et familiales au sein du village de la Woof Run : conseils et services d’experts de l’univers canin (ostéopathes, masseurs, éducateurs, nutrition, toilettage…), Doga (yoga canin), Dog Bar, cani-paddle, frisbee, piscine à balles, tapis de fouille géant pour chiens, photographes animaliers, atelier de fabrication de friandises, démonstrations de dog dancing, conférences, rencontre avec des animaux stars, tombola et bien plus encore.



© @aliciabrb_

Les moments forts de ce weekend dédié au chien, à la famille et aux sports canins seront évidemment les 3 grandes épreuves : course à obstacles, canicross chronométré et marche.

La course à obstacles

Ce parcours comportant une dizaine d’obstacles se veut ludique et accessible à tous les binômes humain-chien, quels que soient leurs âge, taille et niveau sportif. Un circuit à boucler à son rythme et dans le plus pur plaisir. La course à obstacles aura lieu les samedi et dimanche toute la journée.



© elisemartineau_humanimals

Tarifs : Early bird (700 premiers) 25€ / Regular (jusqu'au 30 juin) 29€ / Last minute 35€

Le canicross Inlandsis

Le canicross chronométré Inlandsis, c’est l’épreuve classique et emblématique de la Woof Run. Elle est affiliée à la FSLC (Fédération des Sports et Loisirs Canins) et inscrite au calendrier officiel des canicross. Les tandems de compétiteurs s’élanceront sur un parcours chronométré s’étendant sur 6 kilomètres et dans un cadre verdoyant. Le dimanche de 8h à 11h.



© LolaLedoux

Tarifs : Early bird (200 premiers) 25€ / Regular (jusqu'au 30 juin) 29€ / Last minute 35€

La marche

Une promenade pédagogique en groupe, d’une durée de 45 minutes, encadrée par des professionnels passionnés qui se tiendront à la disposition des marcheurs pour leur prodiguer de précieux conseils en matière de balade canine sûre et sereine. Le samedi et le dimanche après-midi.



© @arion_photograph

Tarif : Regular 9€

Tarifs des coupons activités et entrée

Chaque place achetée permet de profiter de 2 coupons activité inclus.

Les tarifs des coupons pour participer aux activités :

1 coupon 2,50€

Pack fun - 5 coupons (dont 1 offert) : 10 €

Pack de Woof - 10 coupons (dont 2 offerts) : 20 €

Pour la Woof Run 2022, l’entrée sera payante (elle reste gratuite pour les moins de 12 ans). Un choix qu’ont fait les organisateurs pour améliorer les évènements futurs et faire en sorte que chaque édition offre les meilleures activités et animations aux visiteurs et participants. Pass week-end individuel 5€ (tarifs dégressifs et places offertes à partir de 4 personnes).



© Mortier Alicia

Un évènement solidaire

Cette année, la Woof Run s’engage aux côtés de Seconde Chance, portail d’adoption responsable d’animaux de compagnie. Des bracelets solidaires seront mis en vente, et l’intégralité des recettes sera reversée à cette plateforme.

Plus d’informations et inscription à la Woof Run 2022 sur woof.run et njuko.net.



© elisemartineau_humanimals