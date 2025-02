Ce chat est comme un père pour 2 chiens qui n'ont qu'amour et respect pour lui (vidéo)

2 chiens appelés Link et Ro ont un chat pour père de substitution et modèle. Mo prend, en effet, soin d’eux depuis leur plus jeune âge. Ce rôle lui tient à cœur et ils lui en sont clairement reconnaissants.

On a déjà vu des chiens ou des chiennes prendre des chatons sous leurs ailes, ou même des chattes s’occuper de chiots orphelins, mais l’histoire de Mo, Ro et Link est encore plus surprenante et tout aussi touchante. Le premier, qui est un félin, se comporte, en effet, comme un père à l’égard des 2 autres qui sont des chiens adultes, bien plus imposants que lui.

Mo est un chat roux extrêmement attentionné et plein de douceur envers Ro, un Labrador Retriever, et Link, un Golden Retriever. Eux-mêmes semblent le voir comme leur géniteur, si on en juge par leur attitude à son endroit.



Le matou est d’autant plus admirable que sa vie n’a pas toujours été aussi heureuse. Sa famille l’a, en effet, adopté après son sauvetage d’une maison surpeuplée.

Mo a ensuite aidé ses maîtres à élever Ro et Link alors que ces derniers n’étaient encore que de tout jeunes chiots. Des liens très solides se sont tissés entre le chat et ses « fils » au fil du temps. Tous 3 sont très affectueux les uns envers les autres.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée le 12 février 2025 sur le compte TikTok consacré à cet adorable trio et dont les aventures sont suivies par plus de 48 000 abonnés. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :

« C’est une relation unique »

« Ils respectent [leur] papa. Ils l’aiment. Ils veulent l’avoir à leurs côtés », expliquent les propriétaires du chat et des 2 chiens dans la vidéo.

Leur manière de communiquer est encore plus émouvante, puisqu’ils le font en s’échangeant de doux coups de tête. Par ailleurs, Mo laisse toujours les chiens s’installer en premier sur les couchages, puis il les rejoint.

« C’est une relation unique, et je suis là pour y assister », conclut l’auteur de la vidéo. Etre témoin d’une si belle complicité entre un chat et des chiens est effectivement une bénédiction et un pur bonheur.