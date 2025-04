Un chien devant se déplacer à la seule force de ses pattes avant retrouve tout son entrain dès qu'il enfile son chariot

Un peu plus d’un an après la découverte de sa paralysie, Tyrion a trouvé la force de surmonter son handicap et renoué avec sa formidable joie de vivre. Grâce à son chariot, ce chien peut à nouveau courir et jouer. Une attitude qui fait la fierté de sa propriétaire et a aidé celle-ci à oublier la tristesse qu’elle ressentait jusqu’ici.