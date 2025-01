Recueillie par une famille bénévole, cette petite chienne de refuge retrouve sans le savoir une partie de son arbre généalogique

Lorsqu’ils sont tombés face à Zoey, prostrée dans son box en refuge, ces bénévoles ont cru voir double. La petite chienne, issue d’un croisement entre un Husky et un Malinois, ressemblait comme deux gouttes d’eau à leur propre chienne, Jazz. En quelques secondes, le couple a donc décidé de l’accueillir en tant que famille d’accueil. Mais ils ne s’attendaient absolument pas à faire une grande découverte après quelques semaines seulement de cohabitation… Les premiers temps, l’adaptation de Zoey a été un peu compliquée. Terrifiée par l’Homme, la boule de poils ne se laissait pas approcher et cherchait sans cesse refuge dans sa cage. Elle n’appréciait pas non plus la présence de Jazz lorsque cette dernière s’approchait trop près d'elle…

@jazzandzoeythehuskymalinois / Instagram

Une ressemblance perturbante

Heureusement, après de longues journées de patience et de bienveillance, le couple a enfin réussi à avoir quelques interactions avec leur petite protégée. La première rencontre entre les deux chiennes s’est faite au travers d’une porte vitrée, afin qu’elles puissent s’apprivoiser doucement, à leur rythme. Puis, le grand jour est arrivé. Il n’aura finalement fallu que quelques secondes pour que les louloutes deviennent de grandes copines. S’en est suivi de longues heures de jeu et de câlins qui ont littéralement fait craquer le couple de bénévoles. Mais cette forte ressemblance a continué de les perturber. Comme l’explique le média Parade Pets, qui a partagé cette belle histoire, ils ont donc décidé de faire un test ADN et, ce qu’ils ont découvert les a scotché sur place !

Unies pour le sang

Il s’avère que Zoey et Jazz sont des sœurs biologiques ! Toutes les deux issues des mêmes parents, à quelques années d’écart cependant. Voilà qui explique cette ressemblance tellement évidente entre les deux chiennes ! En apprenant une telle nouvelle, la famille d’accueil a décidé d’adopter officiellement Zoey. Leur décision était déjà prise avant la réception des résultats, mais ces derniers n’ont fait que confirmer leur coup de foudre pour la petite chienne. “On les a trouvé à 2 ans et demi d’intervalle, chacune dans un refuge différents, à 50 kilomètres l’une de l’autre. Elles étaient faites pour se retrouver”, assurent les nouveaux maîtres de Zoey. Aujourd’hui, la petite chienne a repris confiance et vit sa meilleure vie au sein d’une famille aimante et chaleureuse et surtout auprès de sa sœur.

@jazzandzoeythehuskymalinois / Instagram