Un chien sauvé in extremis lors d'un gigantesque feu de forêt se voit offrir une grande famille et un travail à la mesure de son talent

Les habitants d’une bonne partie de la région de Los Angeles avaient connu un début d’année cauchemardesque à cause des feux de forêt qui y avaient sévi pendant plusieurs semaines. De belles histoires de sauvetages animaliers et de retrouvailles permettaient toutefois à la communauté locale d’entretenir l’espoir et de renouer avec le sourire au milieu de ce chaos. On se souvient notamment des larmes de joie de Casey Colvin en revoyant son chien Oreo, ou encore du bonheur affiché par Katherine Kiefer en prenant à nouveau sa chatte Aggie dans ses bras alors qu’elle la croyait perdue.

Un autre rescapé à fourrure a fait parler de lui récemment dans ce contexte, mais dans un autre registre. Il s’agit d’un chien répondant au nom de Rocket. Ce Berger Belge Malinois a non seulement survécu aux incendies grâce au travail acharné d’une équipe de sauveteurs venue de l’Utah, mais il s’apprête, en plus, à mener une carrière prometteuse au sein des forces de l’ordre, rapportait The Park Record le lundi 24 mars.

C’est Brian Schnee, journaliste chez KUTV 2News, qui a annoncé la nouvelle hier sur son compte Facebook. « Le shérif du comté de Summit va adopter Rocket mercredi, a-t-il ainsi écrit. C’est un Berger Belge Malinois qui a été sauvé des incendies de Palisades en Californie. »



Brian Schnee / Facebook

40 autres chiens espèrent lui emboîter le pas

Rocket avait frôlé le pire il y a près de 3 mois. Il doit son salut à Rocky Mountain K9 Rescue, dont les secouristes bénévoles s’étaient rendus à plusieurs reprises en Californie pour aider les associations locales à mettre à l’abri un grand nombre de chiens menacés par les flammes.

A lire aussi : Tous les matins, cette chienne sauvée de l'errance attend sagement que sa propriétaire prononce le mot magique pour la rejoindre dans sa chambre (vidéo)

Le canidé s’était très vite signalé par ses formidables aptitudes, attirant l’attention du bureau du shérif du comté de Summit, dans le Colorado. Il entamera dès demain une formation pour devenir chien de recherche de cadavres, afin d’aider les enquêteurs et de permettre aux familles des victimes de faire leur deuil.

C’est une belle revanche sur le sort que prend ainsi Rocket, qui a désormais une famille et un travail. Les premiers à s’en réjouir sont les sauveteurs de Rocky Mountain K9 Rescue, qui précisent que l’organisation attend encore de pouvoir reloger près de 40 autres chiens secourus en Californie.