Le chien perdu de Brian Lara, une légende du cricket, est retrouvé sain et sauf après son poignant appel à l'aide sur Instagram

Le cricket est l’un des sports les plus populaires à Trinité-et-Tobago, et ses protagonistes sont donc extrêmement célèbres dans cet Etat insulaire des Caraïbes qui compte 1,4 million d’habitants. Alors, lorsqu’une légende nationale de la discipline telle que Brian Lara lance un appel à l’aide, ce dernier ne peut être qu’entendu et massivement relayé. C’est ce qui s’est produit hier et qui a permis à l’ancien batteur de 56 ans de retrouver son chien perdu, sain et sauf, rapportait le média local Trinidad and Tobago Newsday.



brianlaraofficial / Instagram

Quelques heures plus tôt, en début d’après-midi, le natif de Santa Cruz lançait un appel à témoin désespéré sur son compte Instagram après s’être aperçu de la disparition de son ami à 4 pattes. Ce dernier est un Lhassa Apso répondant au nom de Moka.

« Mon chien a été enlevé », annonçait-il d’emblée et écartant ainsi la thèse de la fugue au profit de celle du vol. « Il a été vu pour la dernière fois au fond de ma colline juste derrière ma porte d'entrée », précisait-il ensuite.



brianlaraofficial / Instagram

« Je demande une faveur à mes concitoyens : s’il vous plaît, si vous l’avez vu, signalez-le au poste de police le plus proche de chez vous, pouvait-on également lire dans sa publication. Si vous le retrouvez, veuillez le ramener à mon domicile, sur Brian Lara Drive, Lady Chancellor ».

Brian Lara avait, par ailleurs, promis une récompense à quiconque l’aiderait à ramener son compagnon à fourrure à la maison.

Heureux dénouement

Son SOS a bel et bien été entendu, puisque le soir même, aux alentours de 20h30, la rédaction de Trinidad and Tobago Newsday a appris, en composant le numéro de téléphone mentionné dans l’avis de recherche, que le chien venait d’être retrouvé indemne et qu’il était sur le point d’être restitué à son propriétaire.

A lire aussi : Un chien abandonné sur le parking d’un refuge reçoit le plus beau cadeau de Noël en étant adopté par une famille aimante



brianlaraofficial / Instagram

« La personne qui a répondu a dit que [Brian] Lara avait été contacté par quelqu'un qui avait trouvé le chien et était allé le récupérer », indiquait le média. Si les circonstances de son sauvetage demeurent floues, l’essentiel est que Moka ait retrouvé les siens.