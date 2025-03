Un couple dort dans sa voiture et dépense de grosses sommes pour retrouver sa chienne bien-aimée (vidéo)

Ce qui devait être des vacances reposantes s’est transformé en cauchemar pour un couple d’Indiens. Ces derniers ont perdu l’un de leurs chiens et ont remué ciel et terre pour le retrouver. Il était inenvisageable pour eux de rentrer sans leur animal, alors ils ont mis toutes les chances de leur côté pour le localiser.

Dipayan Ghosh et Kasturi Patra sont les heureux propriétaires de 2 chiens. Un week-end, ils ont décidé de réserver un hôtel dans la ville d’Agra (Inde) et ont pris leurs boules de poils avec eux. Malheureusement, l’une d’elles est parvenue à s’échapper, laissant ses maîtres dans un grand désarroi. Ceux-ci ont alors mobilisé de nombreuses ressources pour la retrouver et ont fait des sacrifices.

La boule de poils nommée Greyhound a échappé à la vigilance du personnel tandis qu’elle se trouvait à l’hôtel. Ses maîtres, qui s’étaient absentés un moment, l’avaient attachée à l’aide de sa laisse, mais l’animal est parvenu à se détacher. Ses propriétaires ont été alertés, mais le quadrupède était déjà bien loin.

@savebezubaan / Instagram

Des recherches incessantes

Pendant des jours, Dipayan et Kasturi ont fait le tour de la ville pour tenter de retrouver leur animal. Ils ont même dormi dans leur voiture par moment, comme le rapportait News 18. D’innombrables affiches ont été placardées dans les différents quartiers et le couple a aussi publié des messages sur les réseaux sociaux. Malgré le retentissement de la disparition, l’affaire restait au point mort.

Le couple s’est alors équipé de drones pour filmer les rues dans l’espoir d’apercevoir Greyhound. Cela n’a pas permis de localiser la chienne, qui demeurait introuvable après plusieurs mois. Même la récompense promise par le duo n’a pas fait avancer les choses. L’espoir s’amincissait au fil des jours jusqu’à ce que le couple reçoive un appel inespéré.

Les retrouvailles tant attendues

Un guide touristique se promenait dans une forêt près du Taj Mahal lorsqu’il a repéré Greyhound. Cette dernière s’était enfoncée dans les bois après avoir reçu des pierres à plusieurs reprises de personnes qui pensaient qu’elle était un loup. L’accompagnant, lui, a reconnu la chienne disparue et a contacté ses maîtres pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Ces derniers se sont précipités à sa rencontre et Greyhound les a tout de suite reconnus. Elle est rentrée chez elle 3 mois après sa disparition, au plus grand soulagement de ses propriétaires aimants.