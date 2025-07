Ce chat qui ne veut jamais être séparé de son meilleur ami chien saute dans une rivière pour le rejoindre (vidéo)

Moose et Peach sont inséparables. Très liés l’un à l’autre, ils savourent de nombreuses aventures ensemble. Récemment, Moose a profité d’une petite baignade sous le soleil. Sans grande surprise, son meilleur ami l’a suivi et s’est jeté à l’eau. Sa particularité ? Peach est un chat.

En janvier, Woopets vous révélait la scène touchante entre Moose, un chien noir, et Peach, un chat au pelage roux fraîchement adopté, qui partageaient leur premier câlin. Au fil des mois, leur relation s’est considérablement renforcée et les 2 animaux sont devenus inséparables. Aujourd’hui, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre, et vivent des myriades d’aventures ensemble.

À la fin du mois de juin, leur propriétaire a publié une nouvelle vidéo touchante sur son compte TikTok @mooseandpeach, que le média Newsweek a relayée. On y voit les boules de poils sur une planche, équipées d’un gilet de sauvetage. Tout à coup, le canidé ressent le besoin de se baigner et saute dans la rivière.

Refusant de le laisser s’amuser seul, Peach décide de le suivre et plonge sans hésiter dans l’eau. Serein, il nage aux côtés de son compagnon de jeu, sous l’œil attentif de leur adoptante.

© @mooseandpeach / TikTok (capture d'écran)

Des amis inséparables

« Mon chat refuse d’être séparé de mon chien », écrit l’auteure du clip. Depuis sa mise en ligne, il a récolté 4 millions de vues et plus de 627 000 mentions « j’aime ». « Je n’ai jamais vu un chat sauter volontairement dans l’eau », confie un internaute. « La vie est parfois étrange. Un chat qui nage… parce qu’il a besoin d’un chien », écrit avec humour un utilisateur du réseau social. « J’adore l’amitié entre les animaux », ajoute une autre personne.

De nombreux internautes ont également ri en observant le regard que Moose lance à son humaine préférée en train d’immortaliser ce moment insolite. « Waouh ! Même le chien trouve ça bizarre », commente une dénommée Diane. « Il se demande si le chat a le droit de faire ce qu’il vient de faire », estime un autre utilisateur.

Il ne fait aucun doute que ces boules de poils vivent leur meilleure vie, et étaient faites pour se rencontrer. Moose et Peach ont encore beaucoup d’aventures à partager, pour le plus grand bonheur de leur « fan club » !