Un vétérinaire dîne avec une chienne de refuge apeurée pour l'encourager à se nourrir et finit par l'adopter

Après avoir été sauvée de la rue et placée en refuge, Graycie était pétrie de peur. Elle se recroquevillait au fond de son chenil et refusait de se nourrir. Désireux de l’aider, le D r vétérinaire Andy Mathis a eu une idée singulière.

Graycie a connu les affres de la rue, avant d’être prise en charge par une association de protection animale. Au refuge, l’ex-va-nu-pattes était tellement terrifiée qu’elle restait prostrée au fond de son chenil et restait insensible au contenu de son écuelle.

Pour l’aider, le Dr vétérinaire Andy Mathis a eu l’idée de s’asseoir à côté d’elle et de manger dans une gamelle afin de l’inviter à s’alimenter. « J’ai juste dit : "Je vais m’asseoir ici et t’encourager à manger la nourriture avec moi"», déclare l’homme au grand cœur dans une vidéo réalisée par The Dodo.

© The Dodo

La chienne a retrouvé l’appétit

En s’installant dans le chenil de la boule de poils et en ingérant son repas dans une gamelle, le vétérinaire espérait que cela « l’aiderait à se sentir moins seule et peut-être à apaiser ses craintes ».

« J’ai dû la nourrir un peu à la main pour qu’elle s’y mette », précise-t-il. Après avoir constaté qu’il n’y avait aucun danger à craindre, Graycie a commencé à manger seule pour la première fois, grâce à Andy.

5 jours après son arrivée au refuge, la chienne a retrouvé l’appétit. Elle a vite repris du poids, pour le plus grand soulagement de ses bienfaiteurs. Petit à petit, sa véritable personnalité pointait le bout de son museau.

© The Dodo

A lire aussi : Les émouvantes retrouvailles d’un soldat et d’un chien qui se sont rencontrés à l’autre bout du monde et sont devenus inséparables

Graycie a été adoptée !

Vous souhaitez connaître la bonne nouvelle ? Le Dr Andy Mathis a décidé d’adopter Graycie, et l’a naturellement intégrée à sa famille !

Grâce à ce beau sauvetage, l’ex-chienne errante a retrouvé sa joie de vivre et son énergie. Comme l’affirment nos confrères d’outre-Atlantique, la boule de poils s’épanouit dans son nouveau foyer.

Pour la petite anecdote, Andy célèbre chaque année son anniversaire d’adoption en dînant avec elle au refuge ! Tout ce dont l’animal avait besoin, c’était d’un peu de patience et d’amour…