Depuis leur tour d’observation, un chien sénior et sa propriétaire protègent la nature des incendies (vidéo)

Plusieurs mois par an, un chien contribue à la protection des vastes étendues forestières du Montana en aidant sa maîtresse à repérer d’éventuels départs de feu qui pourraient se propager et provoquer une catastrophe. Il s’appelle Gus et, même s’il n’est plus tout jeune, sa vigilance et son désir de bien faire sont intacts.

Les feux de forêt sont des évènements extrêmement dévastateurs. On en a eu la nouvelle démonstration récemment avec les incendies qui ont ravagé une partie de la région de Los Angeles. La lutte contre de tels désastres passe notamment par la prévention. L’une des méthodes en la matière consiste à poster des volontaires dans des tours de guet, afin que ces derniers détectent rapidement les départs de feux et préviennent les secours avant leur propagation.

C’est justement la mission qui a été confiée à Gus, un chien sénior, et sa maîtresse Kathryn Lindquist.



4 à 5 mois par an, ce binôme élit domicile dans une tour de guet nichée sur les hauteurs du Montana, Etat américain frontalier du Canada. Celles et ceux qui ont vu la série « Yellowstone », avec Kevin Costner, ont eu droit à un aperçu de la beauté des paysages qui caractérisent cette région, mais aussi de la vulnérabilité de ses montagnes et forêts face aux feux.

Même si Gus n’a plus les pattes de sa jeunesse, il semble adorer ce mode de vie. Avec sa propriétaire, le croisé Labrador Retriever effectue les patrouilles et les randonnées avec l’enthousiasme d’un jeunot.



Le duo est en alerte en permanence. Kathryn Lindquist envoie des rapports de situation plusieurs fois par jour, scrutant l’horizon avec ses jumelles. Ce n’est d’ailleurs pas sa seule tâche. « J'agis en tant qu'unité de répartition pour les unités de secours, j'aide les ressources aériennes et au sol en rendant compte de l’évolution des feux, les conditions météorologiques et d'autres éléments qui influencent les incendies et qui peuvent les aider à assurer leur sécurité lors de l’intervention », explique-t-elle.



Gus reste en alerte et profite de la vue en attendant la retraite

« J'apporte mon soutien aux opérations de recherche et de sauvetage. Je peux fournir des données météorologiques au National Weather Service », poursuit la maîtresse de Gus. Sans oublier leur mission de sensibilisation auprès des visiteurs.



Le chien prendra bientôt sa retraite. D’ici là, il compte bien continuer de profiter de ses virées montagnardes et de la vue imprenable et à coupe de souffle que lui offre son poste d'observation.



La vidéo ci-dessous, partagée sur Instagram et relayée par PetHelpful, donne un petit aperçu de son quotidien :

