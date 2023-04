Un refuge du Calvados est à la recherche d'une double adoption pour 2 chiens fusionnels (vidéo)

Doug et Zyé sont arrivés au refuge de Castillon, dans le Calvados (14), au mois de mars dernier. Ces croisés Bergers de 8 ans ont été rapatriés de Guadeloupe suite au décès de leur propriétaire, et cherchent désormais une nouvelle famille dans l’Hexagone, rapporte La Renaissance.

« Les adopter tous les 2, c’est comme adopter un seul toutou »

Rapidement, les bénévoles du refuge ont remarqué que Doug et Zyé étaient inséparables et qu’il était inenvisageable de les faire adopter séparément. « La présence de Doug rassure Zyé qui est plus craintive. Les adopter tous les 2, c’est comme adopter un seul toutou, tellement ils sont fusionnels et collés l’un à l’autre », se sont-ils exprimés.

Refuge de Castillon 14 Calvados / Facebook

Ces 2 « crèmes de toutous » ont vécu à l’extérieur depuis leur plus jeune âge, mais ne montrent aucune agressivité envers leurs congénères ou les êtres humains. « Ce qu’ils demandent plus que tout… c’est de l’affection. »

« Il n’y a jamais une once de jalousie entre eux. Ce sont des chiens très calmes et très affectueux. Pour les adopter, il faut du temps et l’envie de s’en occuper. Ils ont besoin d’un jardin, mais ils n’ont pas besoin d’une activité énorme », précise Alice Lemal, bénévole.

Refuge de Castillon 14 Calvados / Facebook

Doug, le mâle à la robe marron et Zyé, la femelle à la robe noire, devront idéalement être les seuls animaux de leur foyer, puisqu’ils n’aiment ni les chats ni les poules, expliquent les membres de l’association.

« Une telle adoption serait une des plus belles adoptions de l’année »

Depuis près de 2 mois, les équipes du refuge de Castillon cherchent une double adoption pour Doug et Zyé. « Certains ont craqué pour Zyé, d’autres pour Doug, mais les séparer serait pour nous le dernier recours, ce n’est pas ce que nous souhaitons. Nous voudrions qu’ils partent ensemble, confie Alice Lemal. Une telle adoption serait une des plus belles adoptions de l’année. »

Pour attirer les adoptants potentiels, les bénévoles ont décidé que le tarif de leur double adoption serait celui d’un seul chien. En attendant le plus beau jour de leur vie, Doug et Zyé savourent la compagnie des bénévoles qui les promènent 2 fois par semaine. « 2 couples adorent les promener, un couple de retraités le mercredi soir et un couple d’actifs le samedi matin. Au sein de chaque couple, chacun a son préféré. »