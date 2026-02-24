« Allez là où la vie vous mène », afin de pouvoir rester avec son chiot, cet homme quitte la grande ville pour vivre en Égypte

En voyage en Égypte pour rendre visite à un ami, Ben Jenkins ne se doutait pas qu’il ne rentrerait pas de sitôt aux États-Unis. Parce qu’il ne pouvait retourner dans son pays avec son chiot de 4 mois, et ne voulait pas se séparer de celui-ci, il n’a pas réfléchi longtemps avant de décider de s’installer dans ce nouveau pays.

Ben Jenkins s’était rendu au Caire, en Égypte, afin de rendre visite à l’un de ses meilleurs amis. Toutefois, pour ce séjour, il refusait de laisser son chiot, un Carlin nommé Croissant, qu’il venait à peine d’adopter. C’est donc à ses côtés qu’il a entrepris le voyage, sans se douter une minute qu’il ne rejoindrait pas son pays aussi simplement qu’il en était parti.

Un voyage excellent rempli de souvenirs et une mauvaise surprise à la clé…

Au Caire, Ben et Croissant ont passé un séjour de rêve, multipliant les visites et les bons moments en compagnie de l’ami de Ben. Un voyage qui leur laisserait à coup sûr des souvenirs impérissables. En revanche, le jeune homme n’imaginait pas que le plus farfelu d’entre tous serait créé le jour même de son départ d’Égypte. En raison d’une tempête de neige à New York, le vol qu’il devait emprunter a été annulé, obligeant Ben Jenkins à en réserver un autre. Mais au moment de faire ladite réservation, une mauvaise surprise l’attendait. En effet, il ne pouvait rentrer dans son pays en compagnie de Croissant, car celui-ci n’était âgé que de 4 mois.

Une législation stricte

Ben Jenkins a découvert ce jour-là qu’il était interdit de faire entrer un chiot de moins de 6 mois sur le territoire des États-Unis, et ce, peu importe que le chien en question soit originaire du pays ou d’ailleurs. La loi était stricte, et le jeune homme allait devoir prendre une décision radicale s’il ne voulait pas se séparer de Croissant. Sans réfléchir davantage, et refusant de façon catégorique d’abandonner son chiot, il a choisi de rester au Caire. Pour ce faire, il a loué une chambre et prévenu son employeur qu’il résiderait là jusqu’en mars, date à laquelle il pourrait enfin voyager avec son adorable chiot Carlin .

@benjenkinsta Answering the questions that all yall new strangers are asking me such as why am I here?, do I work?, why didn’t I try harder to go home? ? original sound - Ben Jenkins

« Allez là où la vie vous mène... ou vous piège »

Ce sont les mots de Ben Jenkins, partagés sur son compte TikTok , et accompagnant une vidéo dans laquelle il expliquait sa situation. Aligné avec la décision qu’il a prise, le jeune homme, comédien de profession, prend la vie à bras-le-corps et décide de voir le positif et la joie dans chaque moment de son existence. Qu’il soit coincé en Égypte pour un temps n’y changera rien, du moment qu’il est avec Croissant.

« J'adore ma vie farfelue », écrivait Jenkins dans une autre publication.

Sous la vidéo explicative, relayée par le média The Dodo , les internautes tombés sous son charme ont largement commenté ses propos, lui envoyant des messages de soutien à l’image de ceux-ci : « Ce qu'on fait pour nos enfants ! » , « J'adore voir un parent responsable », « C'est l'univers qui te fait un cadeau, je te le jure ».

Tandis que Ben et Croissant profitent de ces vacances supplémentaires, la Toile s’émeut face à la décision de ce jeune homme au grand cœur.