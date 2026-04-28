Un chien à 3 pattes ayant fui sa famille d'accueil est retrouvé grâce à une sonnette vidéo

Après plusieurs jours de disparition, Nakoa a finalement été repéré dans le jardin clôturé d’un habitant, grâce aux images de sa caméra de sonnette. Alertées à temps, les équipes mobilisées sont intervenues et ont pu mettre le chien en sécurité, permettant ses retrouvailles émouvantes avec sa famille d’accueil.

Nakoa, croisé Berger à 3 pattes, avait passé 2 ans au Pet Placement Center, un refuge basé à Chattanooga dans le Tennessee (Etats-Unis). Son séjour dans cette structure d'accueil a pris fin lorsque l'équipe lui a trouvé une famille-relais.

« Bien qu'étant plutôt discret, il se fait facilement des amis et accueillait volontiers les nouveaux chiens qui arrivaient », dit de lui Heather Woods, bénévole au Pet Placement Center.



Volunteer Drone Services / Facebook

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Tout semblait donc aller pour le mieux jusqu'au moment où le chien devait rejoindre son foyer d'accueil. Arrivé devant la maison, il s'est enfui en courant et a disparu dans la nature, rapportait WSMV .

Peu après sa fugue, il a été filmé par des caméras de surveillance dans le secteur, puis s'est complètement volatilisé pendant 4 jours.

Le personnel de Pet Placement Center étant resté sans nouvelles du chien malgré ses efforts, il a décidé de faire appel aux services de Branson Wells, propriétaire de Volunteer Drone Recovery Services.

Le télépilote de drone à caméra infrarouge s'est rendu sur les lieux et, au bout d'un survol d'une heure, il a réussi à localiser Nakoa dans un champ. Malheureusement, les intervenants présents sur le terrain n'ont pas pu le rattraper, car il fuyait en permanence.



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« De merveilleuses retrouvailles »

Les recherches se sont poursuivies malgré ce semi-échec, qui a tout de même eu le mérite de relancer l'espoir.

9 jours après s'être échappé, un habitant a découvert le quadrupède dans son jardin clôturé. Il s'en est rendu compte grâce à sa caméra de sonnette. Par chance, 2 membres de Volunteer Drone Services se trouvaient à proximité à ce moment-là et sont rapidement intervenus. Cette fois-ci, ils ont pu mettre Nakoa en sécurité.

« C'étaient de merveilleuses retrouvailles », raconte Heather Woods. Nakoa a ainsi retrouvé sa famille d'accueil et profite de nouveau départ aux côtés de 5 autres chiens.

Le conseil Woopets : comment limiter les risques de fugue chez un chien récemment adopté ou placé en famille d’accueil ?

Qu'il soit adopté ou accueilli provisoirement, un chien peut être dérouté par le changement d'environnement. Le risque de fugue est alors bien réel. Voici quelques conseils pour le minimiser :

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