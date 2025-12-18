Un chiot choisit une élève pendant un cours de yoga, cette rencontre pleine de tendresse change leurs vies

Dans certains studios de yoga, les séances prennent une tournure encore plus douce grâce à la présence de chiots en quête d’attention et parfois d’une famille. C’est dans ce cadre apaisant, où s’entremêlent étirements et câlins improvisés, qu’une rencontre fortuite a récemment ému une jeune femme venue simplement dérouler son tapis. Ce moment suspendu s’est transformé en véritable coup de cœur et a changé 2 vies à jamais.

Le puppy yoga est de plus en plus en vogue. Ce concept consiste à inviter des chiens ou des chiots à des séances de yoga, permettant à la fois aux canidés de parfaire leur socialisation, de rendre les sessions encore plus agréables pour les pratiquants et, pourquoi pas, offrir la possibilité aux animaux de rencontrer leurs futurs propriétaires s’ils sont proposés à l’adoption.

Un partenariat existe justement dans ce sens entre l’association de protection animale One Tail at a Time, basée à Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), et un atelier de yoga organisé au 360 Chicago, célèbre observatoire situé au 94e étage du John Hancock Center, un des gratte-ciel les plus emblématiques de la ville.

Grâce à cette initiative, une jeune femme et un adorable chiot répondant au nom d’Ernesto sont devenus d’inséparables amis et partenaires de vie, rapportait USA Today.

En prenant part au cours de yoga, Maddy Marino n’avait pas prévu d’y faire une rencontre touchante, encore moins de déposer une demande d’adoption à l’issue de la séance. L’irrésistible Ernesto en a décidé autrement.



Il l’a choisie

Alors que Maddy Marino s’employait à enchaîner les postures, l’un des chiots pensionnaires de One Tail at a Time et amenés lors de cette séance a décidé de s’asseoir à ses côtés. Il a refusé de s’éloigner et a profité pleinement de ses caresses. C’était comme si il l’avait choisie.



Tombée sous le charme du loulou au pelage noir et blanc, elle a formulé le souhait d’en faire le nouveau membre de la famille juste après avoir terminé la session. L’adoption d’Ernesto a pu être officialisée quelques jours plus tard.



Cette belle histoire n'est pas sans rappeler celle de Paige Dempster, une habitante de Brisbane en Australie, et de son chien Bentley, qui s'étaient rencontrés lors d'un cours de "doga" eux aussi.