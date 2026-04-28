Touchée par leur vision différente du monde, une petite fille fait découvrir un arc-en-ciel à ses 2 Golden Retrievers (vidéo)

Olivia, une petite fille très proche de Lady et Lily, ses 2 Golden Retrievers, a été touchée d’apprendre qu’ils ne voyaient pas le monde comme elle. Elle a alors décidé de leur faire découvrir la beauté d’un arc-en-ciel lors d’une promenade inoubliable pleine de tendresse.

Même si les chiens perçoivent moins de nuances de couleur que nous, cela n’enlève rien à la beauté du monde qu'ils perçoivent. Olivia, une petite fille amie depuis sa naissance avec Lady et Lily, ses 2 Golden Retrievers, en est convaincue. C’est pour cette raison qu’elle a récemment décidé de leur faire découvrir un incroyable spectacle : un arc-en-ciel.

Une petite fille touchée par la façon dont ses chiens voient le monde

Dans une vidéo pleine de douceur relayée par DogTime, la fillette entraîne en effet ses 2 toutous dans une promenade pas tout à fait comme les autres.

© @ladyandtheblues / Instagram

Comme le précise le texte affiché à l’écran, sa maman venait de lui expliquer que les chiens ne percevaient pas le monde comme les humains. Une découverte qui a beaucoup touché Olivia, la poussant à vouloir faire découvrir à ses 2 amis poilus la beauté d’un arc-en-ciel.

Au fil de la balade, lorsque celui-ci apparaît enfin dans le ciel, la fillette redouble d’efforts pour inclure les 2 toutous dans ce moment particulier, allant jusqu’à orienter délicatement le regard de Lily vers les couleurs. Un geste tout simple, et pourtant très touchant, révélant la sincérité de son intention.

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Un moment tendre et émouvant

Ce moment profondément émouvant a touché de nombreux spectateurs. La mère d’Olivia a d’ailleurs confié en légende avoir été bouleversée par la scène : « Pourquoi cela m’a-t-il fait pleurer ? » avoue-t-elle en légende.

Sur les réseaux, ce sentiment a été partagé par beaucoup. Certains internautes ont souligné la complicité évidente entre la petite fille et ses chiens, assurant que Lady et Lily semblaient simplement heureuses d’être auprès de leur « sœur ». D’autres ont salué la grande délicatesse d’Olivia, notamment lorsqu’elle guide doucement le visage de Lily vers l’arc-en-ciel. Beaucoup ont enfin rappelé qu'il est rare de voir un acte de bonté aussi pur et spontané. Un joli moment qui fait chaud au cœur…

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© @ladyandtheblues / Instagram

L’info Woopets – Peut-on « partager » un arc-en-ciel avec son chien ?

Si comme Olivia, vous souhaitez "partager" un arc-en-ciel avec votre fidèle compagnon, sachez que celui-ci ne le percevra pas comme vous. En effet, avec leur vision dichromatique, les chiens voient principalement le monde en nuances de bleu et de jaune. Votre toutou peut toutefois vivre le moment autrement. Voici ce qui compte vraiment pour lui :

L’ambiance de la balade, le cadre ;

Votre voix rassurante ;

Le plaisir simple de la promenade et de l’exploration ;

Votre présence et les interactions avec vous.

Au final, ce n’est pas la perception visuelle qui importe, mais l’expérience globale vécue à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à essayer !