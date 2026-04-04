Abandonnée « parce qu'elle n'était plus parfaite », cette chienne terrifiée et mal en point vit une métamorphose en 5 semaines (vidéo)

Recueillie dans un état alarmant après un abandon cruel, une chienne âgée a connu une renaissance spectaculaire en seulement quelques semaines. Grâce aux soins reçu au sein d’un refuge dévoué, elle est aujourd’hui métamorphosée, en sécurité et enfin entourée de l’amour qu’elle mérite.

Fondateur du refuge Happy Doggo sur l'île thaïlandaise de Koh Samui, Niall Harbison continue de sauver de précieuses vies animales et de transformer le destin de chiens qui, bien souvent, semblaient condamnés à cause de l'errance ou de la maltraitance.

Il a récemment porté secours à une chienne séniore découverte livrée à elle-même et particulièrement mal en point. Pourtant, elle avait encore énormément d'affection et de bonheur à offrir.



wearehappydoggo / Instagram

D'après Niall Harbison, elle avait été abandonnée « parce qu'elle n'était plus parfaite ». C'est effectivement ce que l'on peut lire sur une vidéo partagée sur Instagram, relayée par Parade Pets et où on découvre son émouvante histoire.

Au moment de son arrivée au refuge Happy Doggo, cette chienne semblait toute petite et fragile. Terrifiée, elle n'arrêtait pas de trembler. Ses oreilles étaient sales et pleines de parasites, si bien qu'elle a émis un cri de douleur dès qu'on l'a soulevée pour en examiner l'intérieur. En outre, des zones entières de son corps étaient dépourvues de poil.

Elle avait dû son salut à un passant qui l'avait repérée et secourue, avant sa prise en charge par Niall Harbison et l'équipe de Happy Doggo.

La chienne était faible. Elle boitait et avait un regard perdu, mais aussi encore plein d'espoir. Son bienfaiteur a décidé de l'appeler Dolly Parton, en référence à la star de la musique country.

« Elle est parfaite à nos yeux »

Elle a reçu soins, attention et douceur sans compter de la part des bénévoles et des vétérinaires mobilisés autour d'elle. En 5 semaines, Dolly Parton est apparue totalement transformée.



wearehappydoggo / Instagram

Elle a repris du poids, retrouvé de l'énergie, son pelage a repoussé, elle ne boite plus, et sa joie de vivre a été complètement restaurée.

Dolly Parton « est en sécurité, aimée et parfaite à nos yeux », conclut Happy Doggo. Voici la vidéo :

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