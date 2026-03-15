Retrouvée loin de chez elle après 2 ans d'absence, une chienne se fait des amis au poste de police avant de revoir sa famille

Disparue pendant 2 ans, une chienne appelée Koko a été retrouvée à des milliers de kilomètres de son foyer. La petite Schnauzer a finalement pu rentrer saine et sauve auprès de sa famille, après avoir été hébergée et chouchoutée par la police locale.

La famille de Koko, chienne de race Schnauzer, habite Green Heights dans la banlieue de Dallas, au Texas (Etats-Unis). Pourtant, après être restée introuvable pendant 2 longues années, c'est à 2 500 kilomètres de là, à Clark dans le New Jersey, qu'elle a refait surface récemment. Comment a-t-elle pu se retrouver aussi loin de chez elle ? Personne ne le sait pour le moment. La seule certitude, c'est qu'elle a pu rentrer à la maison, auprès des siens, saine et sauve, rapportait le Houston Chronicle .

Koko s'était volatilisée en 2024 alors qu'elle était censée se trouver au domicile texan de ses maîtres. Ces derniers l'avaient longtemps cherchée, mais la chienne avait complètement disparu.



Clark Township Police Department / Facebook

Jusqu'au mercredi 4 mars 2026 et sa découverte, en situation d'errance près d'un centre commercial du township de Clark. La police locale (Clark Township Police Department) en a été informée et l'a récupérée.

Emmenée au commissariat, la chienne a été passée au lecteur de puce d'identification, ce qui a permis d'obtenir les coordonnées de ses propriétaires. Ceux-ci ont été « choqués par cet appel », d'après la police.

La famille a indiqué qu'elle allait faire le voyage le samedi 7 mars pour la ramener à la maison. En attendant l'arrivée de ses humains, Koko a passé 3 jours au poste à être choyée par les policiers. Ils lui ont acheté la nourriture et tout le nécessaire de leur propre poche.

« Tu nous manqueras, Koko »

«?En tant qu’amoureux des chiens parmi beaucoup d’autres amoureux des chiens, nous n’allions pas la laisser attendre dans un refuge ou à la fourrière, a déclaré le chef de la police de Clark, Patrick Grady, dans un communiqué. Je tiens à féliciter tous les officiers et le personnel qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel pour s’occuper de cette chienne tout en accomplissant leurs fonctions. Koko a vécu sa meilleure vie dans la salle des communications ces 3 derniers jours, et espérons que ce sera encore mieux maintenant qu’elle est réunie avec sa famille.?»



Clark Township Police Department / Facebook

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Les retrouvailles ont donc eu le samedi dans la joie, l'émotion et la gratitude. « Tu nous manqueras, Koko », peut-on lire sur la page Facebook de la police de Clark.