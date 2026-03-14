« C'est un peu une histoire à la Pretty Woman », cette Border Collie préfère poser comme modèle que de garder des moutons

Daisy n’a jamais été faite pour garder des moutons. Cette jolie Border Collie a donc troqué la vie de chienne de berger pour celle de mannequin et pas n’importe lequel ! Aujourd’hui, elle pose avec grâce pour des cours de dessin, transformant chaque séance en un moment créatif et plein de complicité.

Parfois la vie vous destine à un rôle qui ne vous convient pas. Prenez Daisy par exemple : cette jolie Border Collie, était censée être une chienne de berger, mais le monde agricole n'était pas fait pour elle. Elle a alors tout simplement changé de vie !

La plus adorable des modèles

Aujourd’hui, Daisy a trouvé un rôle plus confortable : elle anime des cours de dessin d’après modèle vivant à Nottingham (Royaume-Uni).

« C’est un peu une histoire à la Pretty Woman », a confié sa maîtresse, Fiona Morris, qui l’a sauvée d’une ferme. « La vie de chien de berger ne lui plaisait pas, mais elle fait un mannequin de premier plan. »

© BBC

Depuis 2 ans, Daisy pose ainsi pour des cours de dessin canin, qui offrent aux propriétaires une belle occasion de se rencontrer et de se faire des amis. « Je pense qu'il y a une certaine tendance chez les gens qui veulent se retrouver entre amis mais qui ne veulent pas boire d'alcool ; si vous aimez les chiens, c'est une occasion d'être créatif », a expliqué Fiona à la BBC.

Un moment convivial autour des chiens

C’est l’artiste indépendante Alix Barker qui organise ces séances de dessin d’après modèle vivant. « Le dessin d’après nature de chien est exactement ce que son nom indique », explique-t-elle. Les participants réalisent des exercices guidés sur la forme et la structure, puis passent à un dessin libre, dans une atmosphère détendue et conviviale.

© Alix Barker Creative / Facebook

Alix Barker souligne que l’objectif est autant de promouvoir l’art que de permettre aux gens de se relaxer et de câliner les chiens. « Je dis toujours que si le dessin est raté, on accusera le chien parce qu'il bouge et qu'il s'en fiche de toute façon de l'apparence. », s’amuse l’artiste.

Chaque séance accueille 2 à 3 chiens, et de nombreux étudiants éloignés de leurs propres animaux profitent de ces séances pour se reconnecter.

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© BBC

À la fin, les participants partagent leurs œuvres et célèbrent leurs modèles canins, sans jugement : « Si vous repartez avec un dessin exceptionnel, c'est formidable, [mais] si vous repartez avec 10 dessins pas terribles, c'est tout aussi formidable », assure Alix. Il s’agit surtout d’un beau moment de complicité entre des artistes en herbe et leurs adorables modèles.