Ignoré pendant 3 ans à cause de sa taille et de sa couleur ce chien peut désormais profiter d’un bonheur bien mérité

Dans l’adoption, tous les chiens ne sont pas égaux. Ceux de petite taille ou très jeunes, par exemple, ont plus de chance de trouver un nouveau foyer rapidement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, même la couleur du pelage peut influencer l’adoption d’un toutou. Malheureusement pour Flash, c’est un chien de bonne taille à la robe noire, soit autant d’éléments discriminants. Résultat : en 3 ans de présence au refuge, il n’a reçu qu’une seule visite. Sa vie a néanmoins basculé récemment, pour le plus grand bonheur du personnel de son chenil.

Flash est un beau Lurcher de 9 ans. Il est arrivé à Dogs Trust en juillet 2022. Depuis cette date, toutes les tentatives des employés du refuge pour lui trouver un foyer aimant ont échoué, “sans que ce soit de sa faute”, précise Nikki Holroyd, responsable du chenil, à la BBC . La cause d’un tel désintérêt provient très certainement de la taille du canidé et de sa couleur de pelage. En effet, des études ont démontré que les personnes ont tendance à percevoir les chiens noirs comme potentiellement plus agressifs.

Pourtant, le personnel n’a pas ménagé ses efforts dans sa quête d’adoptant. En début d’année, le refuge a même organisé une journée portes ouvertes dédiée au toutou. Hélas, personne ne s’est présenté. Mme Holroyd partageait alors sa peine : “C'était déchirant”. Malgré tout, Flash ne s’est pas laissé abattre : “Il a quand même passé une bonne journée hors de son chenil, à socialiser avec le personnel. Une bonne journée pour lui, mais un peu triste pour nous”.

En tant que pensionnaire le plus ancien, la boule de poils a fini par avoir une place spéciale dans le cœur de ses bienfaiteurs. Ces derniers lui ont même préparé une fête d’anniversaire , afin de marquer sa troisième année auprès d’eux. Des festivités au goût doux-amer forcément, mais qui ont forcément fait du bien au moral de l’animal. Surtout que les friandises et les jouets étaient au programme.

Et puis, un jour, l’évènement que tout le monde attendait sans trop y croire est finalement arrivé. Flash a trouvé sa famille pour la vie. Christopher Bates, résidant à Blaydon (Angleterre), avait lu le premier article de la BBC parut en juin dernier. Touché par l’histoire du toutou, il a aussitôt craqué pour lui.

Loin d’être désorienté par son nouveau chez lui, Flash a aussitôt pris ses marques, comme le raconte son maître : “Il a pris sa place sur le canapé et n'en a plus bougé depuis”. Pour le personnel du refuge, le bonheur est aussi au rendez-vous, comme le déclare Mme Holroyd : “Nous sommes tellement heureux. On aimerait pouvoir mettre ce sentiment en bouteille, c'est incroyable !”.



© DogsTrust / Facebook