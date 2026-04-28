Ancien chien errant, ce Shih Tzu de 8 mois apporte désormais de la joie dans une salle de sport (vidéo)

Qui aurait cru qu’une petite chienne errante deviendrait la star d’une salle de sport ? À Sioux City (États-Unis), Reaves, une petite Shih Tzu de 8 mois adoptée par sa famille d’accueil, ne se contente pas d’accompagner les entraînements : elle illumine littéralement les journées de tous ceux qui fréquentent l’établissement !

Au club 712 Fit de Sioux City, dans l’Iowa (États-Unis), un membre un peu particulier ne manque jamais sa séance d’entraînement. Reaves, une jeune chienne croisée Shih Tzu de seulement 8 mois, a d’ailleurs rapidement conquis le cœur des habitués et s’est même vu attribuer le titre de « chien de gym ». Pourtant, rien ne laissait présager que cette petite chienne deviendrait un jour la mascotte officielle d’une salle de sport.

De la rue à la salle de sport

Reaves a en effet connu un tout autre départ dans la vie. Recueillie alors qu’elle errait dans la rue par l’association Noah’s Hope Animal Rescue, cette petite chienne devait d’abord être placée temporairement en famille d’accueil chez Ashley et Liddy Ruden. Mais très vite, l’évidence s’est imposée : ce foyer serait le sien pour toujours.

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C’est peu de temps après son adoption que Reaves a fait son entrée dans la salle de sport 712 Fit dont Liddy est propriétaire. Elle s’y est adaptée en un clin d’œil, avec ses paniers, ses jouets et l’attention de tous les membres.

« Quand je m’entraîne, elle est généralement à côté de moi ou assise sur un banc près de moi », a déclaré sa maîtresse à KTIV. « Reaves est l'animal de soutien émotionnel idéal, et je sais que beaucoup de gens apprécient la compagnie d'animaux entre leurs prestations ». Rien d’étonnant alors à ce que les habitués soient tombés sous son charme !

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Une source de joie et d’inspiration

Au 712 Fit, la présence de Reaves a véritablement changé l’atmosphère. Dès qu’elle accueille les membres à l’entrée, les visages s’illuminent, les discussions s’arrêtent un instant et chacun prend le temps de jouer avec la boule de poils, de la caresser ou de lui offrir une friandise. Entre 2 exercices, Reaves apporte une pause bienvenue dans des journées parfois intenses.

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Beaucoup de clients le disent d'ailleurs sans hésiter : sa présence égaye tout simplement leur journée. Tantôt pleine d’énergie à courir après sa balle, tantôt lovée pour une sieste bien méritée, Reaves remplace presque n’importe quel booster !

« Dès que j'entre, le chien accourt vers moi et je me sens plus éveillé, un peu plus heureux », explique Anthony Maeda, membre de la salle de sport.

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@ktivnews4 You've heard of a gym rat... but what about a gym dog? Meet Reaves! A sweet four-legged friend to help provide that extra boost you need in between your sets. 712fit gym gymdog fyp rescuedog ? original sound - KTIV News 4

Non contente d’apporter son soutien aux sportifs, cette petite chienne est également devenue une véritable source d’inspiration. « J’ai ma propre boutique et j’aimerais bien avoir un chien de boutique aussi. Alors oui, j’aime beaucoup le chien d’ici », confie Anthony Maeda.

Dans un lieu dédié à la performance et à la force, c’est finalement une adorable petite boule de poils qui a peut-être le plus d’impact !