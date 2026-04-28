Destiné à l’abattoir, ce cheval a récemment aidé la police de New York à retrouver un voleur en pleine rue
L’histoire de Kelly, le cheval, a commencé dans le New Jersey (États-Unis), et s’est poursuivie à New York, auprès de la police montée : l’animal a su se réinventer, en partie grâce à une association engagée dans le bien-être équin. Depuis 2020, le cheval est un membre à part entière de son équipe, et permet quotidiennement de résoudre des affaires d’incivilités et de délinquance dans la ville.
Récemment, la mission donnée à Kelly a été, avec son partenaire policier, de poursuivre l’auteur d’un vol de sac à main dans les rues de Manhattan. Le duo a réussi avec brio, et a atteint son objectif au niveau de la 72e rue.
Le parcours du cheval force l’admiration. Quelques années auparavant, tout laissait à penser que son existence touchait à sa fin.
Le rôle déterminant d’un sanctuaire
Sans l’aide et l’accompagnement de la Standardbred Retirement Foundation, un sanctuaire situé dans le comté de Monmouth (New Jersey), Kelly n’en serait pas là aujourd’hui. À l’occasion d’un focus sur les récentes prouesses de l’animal auprès de la police de New York, c’est Judith Bokman, la fondatrice, qui a mis en avant son projet. Depuis sa création, l’association est venue en aide à 500 chevaux issus d’horizons différents. Certains ont été blessés, d’autres malmenés. L’idée de la fondatrice est de trouver une juste place pour ces chevaux, que ce soit à travers des fonctions d’animal de thérapie, aux côtés de la police, ou encore pour l’équitation.
« Un cheval héroïque »
La courte vidéo partagée par NJ1015 nous donne une belle idée de la motivation de Kelly au quotidien. La fondatrice de son ancien lieu de vie exprimait sa fierté en disant : « Kelly est un cheval héroïque qui a parfaitement performé dans l’exercice de ses fonctions ».
L’association qui vit grâce aux dons depuis 37 ans espère bénéficier d’une nouvelle visibilité pour permettre la poursuite de son noble projet.
A lire aussi : Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc met son chien au cœur de sa demande en mariage
Quels sont les rôles du cheval dans la police montée ?
La police montée existe dans de nombreux pays, dans le milieu rural, comme en ville. Les policiers se déplacent grâce au cheval, qui est leur moyen de locomotion, mais aussi leur partenaire de travail. Les chevaux reliés à cette section de la police permettent :
- D’assurer la sécurité de l’espace public au moyen de patrouilles
- De procéder à des interpellations pour diverses causes : vols, agressions
- De faciliter les recherches lors de la disparition de personnes, en particulier dans les zones difficiles d’accès
- De créer un lien de proximité avec la population
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire