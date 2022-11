Un chien errant apporte du réconfort à une femme en pleurs dans un cimetière (vidéo)

Les pouvoirs magiques de nos amis à 4 pattes ne sont plus à prouver. Leur faculté à ressentir nos émotions est probablement ce qui a permis à Maria, une jeune femme venue se recueillir sur une tombe, d’obtenir un réconfort plus que bienvenu en ce moment difficile.

Une scène pleine de tendresse s’est récemment déroulée au Chili, et elle nous montre une fois de plus que le chien est véritablement le meilleur ami de l'Homme.

The Dodo raconte l’histoire de María José Sáez Orte, une jeune femme qui s’est rendue dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un être cher. Ses pleurs de tristesse vont arriver jusqu’aux oreilles d’un chien errant qui se trouvait là, et sa réaction va émouvoir plus de 10 millions d’internautes…

Un « ange gardien »

La jeune femme est d’abord inconsolable, mais elle ignore qu'elle va pouvoir bénéficier d’un soutien de taille. En effet, le quadrupède s’est dirigé vers Maria pour lui offrir un peu de réconfort, et lui tendre la patte dans ce moment douloureux.

@cotesaurio9 hoy fui a despedirme de la persona que más he querido porque yo también decidía irme y llegó este perrito :( ? Home - Edith Whiskers

Elle a décidé de dévoiler cette scène émouvante sur sa page TikTok, et sa vidéo a été commentée par près de 10 000 utilisateurs. Ils furent plusieurs à qualifier le chien d’« ange gardien » et d’« ami précieux », et à être attendris par la manière dont il pose la patte sur sa main. Les internautes ont aussi suggéré à la jeune femme de l'adopter, mais malheureusement, elle n'est pas en mesure de le faire.

Ce toutou plein d’amour a élu domicile au sein de ce cimetière, et il est pris en charge par les employés de celui-ci. Il n’y a pas de doute : il apporte énormément de bien aux âmes en peine qu'il rencontre. Maria, en tout cas, n’oubliera jamais cet instant extraordinaire...