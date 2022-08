Journée internationale du Chien : célébrons le meilleur ami de l’Homme comme il se doit !

On peut légitimement penser que le chien nous offre tant d’amour et nous rend tellement service qu’on devrait le fêter tous les jours. Difficile de ne pas être d’accord avec cela. Quoi qu’il en soit, nos compagnons à 4 pattes ont bien une Journée internationale qui leur est consacrée et ils la méritent largement.

C’est aujourd’hui, 26 août, que l’on célèbre la Journée internationale du Chien, près de 3 semaines après celle du Chat. Une date importante pour tous celles et ceux qui vivent, ont vécu, travaillent ou ont travaillé avec l’une de ces merveilleuses créatures qui côtoient l’être humain depuis des milliers d’années.

Elle a été lancée par l’IFAW (International Fund for Animal Welfare - Fonds international pour la protection des animaux) dans le but notamment de rendre hommage aux chiens partout dans le monde et de rappeler au respect de son bien-être.

L’IFAW qui a vu le jour en 1969 au Canada grâce à l’activiste du bien-être animal Brian Davies. A l’origine, cette organisation militait contre la chasse aux phoques, avant d’étendre ses actions à l’ensemble des espèces animales et donc au chien.

La Journée internationale du chien est directement inspirée de la Journée nationale du Chien (National Dog Day), créée aux Etats-Unis en 2004 par la militante pour la protection animale Colleen Paige.

A l’occasion de cette journée spéciale, des initiatives sont menées aux 4 coins de la planète par des organisations pour informer et sensibiliser le public autour des droits du chien, qui continuent hélas d’être bafoués, entre négligence, maltraitance, cruauté et abandons.

Un ami précieux à plus d’un égard

Il s’agit également d’honorer le meilleur ami de l’Homme et tous les bienfaits qu’il nous apporte au quotidien, quel que soit son rôle : chien guide d’aveugle, chien d’assistance, chien de thérapie, recherche et de sauvetage, détection de maladies et de prévention de crises (covid-19, cancer, épilepsie, diabète…) ou tout simplement en tant que membre aimant et loyal de la famille.

Qu’il soit jeune, adulte ou sénior, de race ou croisé, mâle ou femelle, tout chien mérite une vie faite de respect et de bonheur. C’est ce que promeuvent et rappellent les acteurs de cette Journée internationale, et qu’ils font d’ailleurs à longueur d’année : bénévoles, vétérinaires, militants…

Si vous avez la chance de compter un ou plusieurs chiens au sein de votre famille, profitez de cette journée pour leur montrer et leur dire, un tout petit peu plus que d’habitude, que vous les aimez.