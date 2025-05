Les propriétaires d'un chien sourd chagriné par le déménagement de son meilleur ami parcourent 800 kilomètres pour lui rendre sa joie de vivre (vidéo)

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Poundcake, chien sourd qui était inconsolable depuis le départ de son meilleur ami. Déterminée à le sortir de son chagrin, sa famille n’a pas hésité à effectuer un long voyage pour adopter une chienne atteinte du même handicap et qui avait, elle aussi, besoin d’un foyer chaleureux.

Poundcake, un chien atteint de surdité, avait été adopté dans un refuge par son actuelle famille, qui le chérit et le considère comme son enfant.

Son meilleur ami était un autre chien, le Boxer des voisins en l’occurrence. Les 2 canidés se retrouvaient tous les jours pour jouer dans le jardin. Ils étaient inséparables et extrêmement complices.



Malheureusement, les voisins ont dû déménager. Poundcake était triste de ne plus revoir son copain. Ses propriétaires ont tout essayé pour lui remonter le moral et faire en sorte qu’il se sente moins seul, mais il était inconsolable.

Ils l’ont emmené au parc canin, où il pouvait, certes, s’amuser avec des congénères, mais cela ne suffisait pas à lui rendre sa joie de vivre perdue. Ils jouaient avec lui à la maison ; cela lui faisait plaisir sur le moment, mais une fois l’excitation du jeu passée, il retombait dans la dépression.



Ses maîtres ont fini par comprendre ce qu’il lui manquait vraiment ; de la compagnie. Par chance, ils ont entendu parler d’une chienne sourde de refuge qui avait besoin d’une famille. La structure d’accueil où elle vivait se trouvait 800 kilomètres plus loin. La distance ne les a toutefois pas dissuadés d’aller la voir.



Tant de motifs de joie pour Poundcake

Ils ont effectué le long voyage et ont adopté Milkshake. Cette dernière et Poundcake ont ainsi pu faire connaissance, et le courant est vite passé entre eux.



Ce n’était pas la seule merveilleuse nouvelle, puisque peu après, la famille s’est à nouveau agrandie avec la naissance de la fille de ses propriétaires. Les 2 chiens ont vite fait du bébé leur petite sœur chérie à protéger.



Ce n’était pas fini. Il s’est avéré que le Boxer dont les maîtres avaient déménagé n’habitait pas très loin. Sa famille peut donc désormais l’amener régulièrement rendre visite à Poundcake.



Enfin, les propriétaires de Poundcake ont annoncé avoir retrouvé le fils de Milkshake grâce à un test ADN. Ils racontent tout cela dans une vidéo postée le 8 mai 2025 sur le compte TikTok « @make.life.happen » et relayée par Parade Pets. La voici :

