Des centaines de personnes accompagnent un chien guide malade lors de son ultime promenade

L’organisatrice ne s’attendait pas à un tel engouement, d’autant plus qu’elle n’avait lancé l’appel que quelques jours auparavant. Ils étaient nombreux à répondre présent, seuls ou avec leurs amis à fourrure, pour dire au revoir à un chien guide d’aveugle qui est, hélas, en fin de vie à cause de son état de santé.

Des centaines de personnes, dont beaucoup accompagnées de leurs chiens, ont répondu à l’invitation lancée par Gemma Fairhurst pour une promenade collective aux côtés d’Ian, chien guide d’aveugle à la retraite qui n’a malheureusement plus longtemps à vivre, rapportait la Blackpool Gazette le lundi 10 février.

Gemma Fairhurst, qui habite Chorley dans le Lancashire (Angleterre), est mère d’accueil pour futurs chiens guides d’aveugle. Son aventure avait commencé avec Ian, qu’elle avait accueilli et entraîné pendant 18 mois. Ian avait ensuite été attribué à Mark Fielding, un habitant de Blackpool – à une quarantaine de kilomètres de Chorley – atteint de cécité.



Gemma Fairhurst / GoFundMe

Gemma Fairhurst recevait régulièrement des nouvelles du chien de la part de son maître et de sa famille. « Nous sommes restés en contact et cela me rend si heureuse de voir la vie merveilleuse qu’Ian et Mark ont ??vécue ensemble », dit-elle, en effet, à la Blackpool Gazette.



Gemma Fairhurst / GoFundMe

Toutefois, depuis quelques semaines, le quadrupède est revenu vivre chez elle pour une triste raison. Alors qu’il ne devait prendre sa retraite que dans un an, Ian a dû le faire récemment à cause de la maladie. Mark Fielding et sa femme ont, en effet, appris la veille de Noël que l’animal souffrait d’un sarcome (tumeur maligne) inopérable dans la poitrine et d'un lymphome dans les ganglions lymphatiques.

Le diagnostic a laissé tout le monde sous le choc. Gemma Fairhurst a néanmoins voulu faire en sorte que l’une des dernières sorties d’Ian soit l’occasion pour lui de se sentir aimé et entouré. Elle a donc créé l’évènement à la hâte sur Facebook, et l’invitation n’est pas restée lettre morte.



Gemma Fairhurst / GoFundMe

« Nous ne nous attendions pas à l'ampleur du soutien dont Ian a bénéficié »

Le dimanche 9 février, plus de 200 personnes ont participé à cette balade sur la jetée North Pier à Blackpool. De nombreux chiens, dont des chiens guides, étaient présents. Ian a pu faire quelques pas avant de finir son parcours dans une poussette.

Pour Gemma Fairhurst, cette présence massive a été une agréable surprise. « La marche d'Ian a été si incroyable, raconte-t-elle. Nous ne nous attendions pas à l'ampleur du soutien dont Ian a bénéficié. Je pense que son histoire a vraiment touché une corde sensible chez les gens du monde entier. Ian est un chien tellement spécial, et maintenant il ne lui reste plus longtemps [à vivre]. C'était une façon incroyable d’effectuer sa dernière promenade, avec tant d'amour à son égard ».

Une cagnotte pour former le successeur d’Ian

Par la même occasion, Gemma Fairhurst a ouvert une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe en vue de financer la formation d’un future chien guide d’aveugle qui sera appelé Ian. Le montant des dons recueillis avoisine les 7000 euros. « Nous sommes tous si heureux que son incroyable héritage de chien-guide puisse désormais se perpétuer avec un autre chiot nommé Ian », a déclaré la bénévole à ce sujet.

Gemma Fairhurst / GoFundMe

C’est d’ailleurs via le texte de présentation de cette cagnotte que l’on apprend comment Ian avait lui-même sauvé sa bienfaitrice. Gemma Fairhurst avait, en effet, décidé de devenir mère d’accueil pour chiens guides après avoir survécu à une crise cardiaque. A l’issue de son hospitalisation, elle s’était portée volontaire pour s’occuper d’Ian en pensant que cela allait aussi l’aider à adopter un mode de vie plus sain. Elle a accueilli et formé 20 autres chiens après lui.