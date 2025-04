Une femme vit un choc après sa rencontre avec une chienne errante et prend le micro pour faire changer la loi

Renata a fait une rencontre qui a changé sa vie. Déjà soucieuse de la cause animale, son envie d’aider les plus démunis s’est décuplée lorsqu’elle a fait la rencontre d’une chienne très mal en point. Celle-ci, rencontrée dans la rue, l’a profondément touchée, à tel point qu’elle est devenue une source d’inspiration.

À la fin du mois de mars, Renata Entley, une habitante du Texas (États-Unis), a dû faire le deuil d’une amie canine qu’elle avait à peine eu le temps de connaître. Elle a fait sa rencontre dans la rue, lui a offert un foyer aimant durant ses dernières heures et a dû lui faire subitement ses adieux. La chienne était souffrante et pour sa sauveteuse, les autorités locales ont leur part de responsabilité dans cette affaire.

Renata livre des repas dans le cadre de son travail. Tandis qu’elle roulait de nuit en direction de l’établissement d’un client, elle a croisé une grande chienne mal en point à proximité d’une maison : « C'était une chienne imposante, un croisement Berger-Husky. Elle ne bougeait pas. Elle traînait les pattes et gémissait, alors j'ai pensé qu'il y avait un problème », partageait-elle dans un témoignage rapporté par le Mount Pleasant Tribune.

Renata Entley

Une chienne en souffrance

Non sans mal, Renata est parvenue à mettre l’animal dans son véhicule pour le ramener chez elle. Avant de partir, elle a pris soin de laisser un mot sur la maison devant laquelle la chienne avait été retrouvée. Elle supposait, en effet, qu’elle vivait sur place, mais n’a pas été recontactée par ses potentiels propriétaires. De même, lorsqu’elle leur a envoyé un message sur les réseaux sociaux, elle n’a obtenu aucune réponse.

La femelle, nommée Theia, semblait avoir été abandonnée, et ce, dans l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Elle souffrait de tout son corps et la liste de ses problèmes médicaux, diagnostiqués par un vétérinaire, était interminable. De plus, la pauvre était totalement léthargique, comme si elle avait cessé de se battre. Finalement et à contrecœur, Renata et les praticiens ont jugé qu’il était préférable de mettre un terme à ses souffrances en l’endormant. La bienfaitrice a fait ses adieux à son amie, qu’elle aurait aimé sauver.

Renata Entley

A lire aussi : La propriétaire d'un Dalmatien découvre qu'il mène une "double vie" en le surprenant en train de satisfaire sa gourmandise chez ses voisins (vidéo)

Une volonté de changer les choses

En sa mémoire, Renata a décidé qu’il était temps d’agir pour stopper la misère animale locale. Elle a donné de la voix au Conseil municipal l’après-midi même du décès de Theia. De façon générale, elle demandait à ce que des mesures soient prises pour soulager les animaux errants en détresse : « S'il vous plaît, réfléchissez à ce que nous pouvons faire pour aider ces animaux ».

Son appel a été entendu par une conseillère présente ce jour-là, qui a affirmé que la révision des ordonnances était en cours et que ces dernières évolueraient en faveur des animaux.