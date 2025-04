Aujourd’hui marié, ce couple revient sur sa belle rencontre permise par Fiona, une chienne errante rencontrée à la suite d’une randonnée (vidéo)

Avoir un chien permet parfois de faire des rencontres inattendues. La plupart du temps, il s’agit d’échanges entre voisins, parfois d’amitié plus pérennes, et pourquoi pas d'histoires d’amour. Fiona, la chienne errante retrouvée en Géorgie (États-Unis), a non seulement trouvé une maison, mais aussi d’adorables propriétaires, bien décidés à poursuivre leur vie ensemble.

En 2015, une enquête menée par PLos One révélait la place prégnante de nos animaux de compagnie dans la construction de nos liens sociaux. Keb Rogers et Kiana Richard, qui ont raconté leur histoire à Newsweek, en savent quelque chose. Mariés tout récemment, ils n’en seraient pas là sans la belle Fiona.

@the_rogers_hood / TikTok

Une randonnée entre amis

En juillet 2022, Keb et Kiana se voyaient pour la deuxième fois de leur vie, à l’occasion d’une randonnée dans le parc naturel Dam Park, dans le comté de Gwinnett, en Géorgie. Le duo s’était rencontré sur l’application Hinge et avait décidé de se revoir pour faire plus ample connaissance.

Au moment de la fin de la randonnée, Kiana comme Keb se dirigeaient vers leur voiture lorsqu’ils ont aperçu « un chiot qui traînait sur un trottoir voisin ». Ils pensaient que la chienne appartenait à quelqu’un, mais ont vite compris qu’elle avait besoin d’aide. Kiana se souvient : « Elle a couru vers nous et s’est immédiatement accroupie ».

@the_rogers_hood / TikTok

« Keb a toujours voulu avoir un chien à lui »

Si le couple « ne savait pas vraiment quoi faire pour Fiona », il a pris la décision de rentrer avec elle. Keb en particulier, qui « avait toujours voulu avoir un chien à lui », a décidé de vérifier si le chiot avait une puce électronique, et la garderait dans le cas où il n’en aurait pas. Cela tombait plutôt bien car Kiana était « bénévole dans un refuge local », et a donc pu accompagner Keb au mieux.

@the_rogers_hood / TikTok

Fiona a donc passé la nuit chez Keb, qui n’a pas dormi de la nuit car la chienne ne cessait de vomir. L’Américain est resté en contact avec Kiana par SMS et au petit matin la chienne a été confiée à un vétérinaire. Atteinte du parvovirus, Fiona avait besoin de soins en urgence. N’ayant pas les fonds nécessaire, Keb a accepté la proposition de Kiana de l’amener au refuge. Au terme de sa rémission, la chienne a pu être adoptée par celui qui avait eu un coup de cœur pour elle. L'aventure a été racontée en vidéo.

A lire aussi : Grâce à ses sens aiguisés, ce chien aveugle peut courir avec son frère cheval en évitant les collisions (vidéo)

« Nous venons de nous marier »

3 ans après cette rencontre, Fiona est toujours chez Keb, mais depuis, Keb s’est marié avec Kiana. Le couple l’affirme : « nous étions au bon endroit au bon moment pour sauver une vie et tomber amoureux ». Les rôles de chacun et chacune et la posture bienveillante face à Fiona n’y sont sans doute pas pour rien.