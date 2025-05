Dévouée et loyale, une chienne refuse d’abandonner sa meilleure amie blessée sur l’autoroute

Que feriez-vous si votre meilleure amie se faisait renverser par une voiture ? Diamond, une loyale femelle Pitbull, n’a pas pu appeler les secours lorsque cela est arrivé à Hope, mais elle est restée fidèlement à ses côtés en attendant de l’aide. Une histoire d’amitié réconfortante relatée par The Dodo.

« [Elle] ne la quittait pas »

L’histoire commence avec un post sur un groupe Facebook local pour les animaux perdus et retrouvés. Un certain Connor Bailey avait trouvé une chienne noire blessée au bord d'une autoroute très fréquentée à Saint-Louis, dans le Missouri (États-Unis), accompagnée d’une femelle Pitbull grise et blanche qui refusait d’abandonner son amie.

© Stray Rescue Of St. Louis

En apercevant ce message à la fois alarmant et intriguant, l’équipe du refuge Stray Rescue of St. Louis (SRSL) s’est précipitée sur place pour venir en aide aux 2 boules de poils. En arrivant sur les lieux, elle a effectivement trouvé une chienne noire qui avait apparemment été percutée par une voiture ainsi que sa compagne inquiète. « Son amie… ne la quittait pas », a ainsi écrit SRSL sur Facebook .

Les sauveteurs ont tout de suite compris qu’ils n’avaient pas affaire à des chiennes errantes. « On voyait bien que les chiennes étaient en pleine forme (à part le fait d'avoir été renversées par une voiture, bien sûr) », ont-ils déclaré. « On savait qu'elles étaient aimées, il ne nous restait plus qu'à retrouver leurs maîtres ! »

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Une issue des plus heureuses

La chienne noire, qui s’appelait en réalité Hope, et son amie blanche nommée Diamond, ont été transférées avec précaution jusqu’à la clinique vétérinaire du refuge. La première y a bénéficié d'un examen complet qui a révélé que rien n’était cassé. Les blessures de Hope ont ainsi pu être soignées et la chienne s'est rapidement rétablie.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Il restait encore à trouver les propriétaires des 2 boules de poils… Malheureusement, les coordonnées de leurs micropuces étaient obsolètes. C’est la magie des réseaux sociaux qui a finalement permis d’offrir une fin heureuse à cette histoire.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Les propriétaires des 2 chiennes, morts d’inquiétude, faisaient leur possible pour les retrouver jusqu’à ce qu’une publication Facebook les mette finalement sur la piste des fugueuses. Ils ont contacté le refuge et ont été soulagés d’apprendre que les chiennes étaient saines et sauves. Ils furent aussi choqués d'apprendre qu'elles avaient été retrouvées à plus d'un kilomètre et demi de leur maison dont elles s’étaient échappées par accident.

A lire aussi : Une chienne se prend d'affection pour un bébé kangourou et s'en occupe comme si elle l'avait mis au monde

© Stray Rescue Of St. Louis

Après de très touchantes retrouvailles, les coordonnées des puces ont été mises à jour et les chiennes ont pu retrouver leur foyer bien-aimé. Depuis, la petite famille de Hope et Diamond se sent à nouveau au complet et le refuge se félicite de cette merveilleuse conclusion.