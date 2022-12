Quand l’aide aux sans-abris passe par leurs animaux : le fondateur de Gamelles Pleines en parle dans "La Touche Animale"

Mardi, Yohann Severe était l’invité de Yoann Latouche dans un nouvel épisode du show La Touche Animale, diffusé en direct sur l’application Brut . Le thème de ce numéro étant la vie des animaux des sans-abris, le fondateur et président de l’association Gamelles Pleines a parlé de ces chiens, chats et autres compagnons de personnes en précarité, ainsi que des actions menées pour leur venir en aide.

Bon nombre de personnes confrontées à la précarité et à la vie dans la rue ont un ou plusieurs animaux de compagnie. La présence de ces derniers les aide à tenir le coup et, bien souvent, à trouver une source de motivation pour essayer d’avancer.

Ces animaux ont des besoins auxquels les maîtres s’efforcent de répondre malgré le peu de ressources dont ils disposent. Gamelles Pleines fait partie de ces associations qui œuvrent au quotidien pour aider ces gens sans domicile fixe à nourrir et prendre soin de leurs amis à 4 pattes. Elle ne fait toutefois pas que cela ; ses centaines de bénévoles s’emploient également à épauler ces personnes dans un processus de réinsertion par le biais de leurs animaux.

Le directeur de Gamelles Pleines, Yohann Severe, en a discuté en long et en large face à l’expert animalier Yoann Latouche lors de ce 14e rendez-vous de La Touche Animale, dont voici le replay :

Aider le sans-abri à travers son animal

« 4 pattes pour se relever ». C’est le slogan de l’association créée il y a 14 ans. Comment Yohann Severe a-t-il justement eu l’idée de lancer ce beau projet ? Il raconte s’être rendu compte, en effectuant des maraudes alimentaires auprès des SDF, que « pendant que le chien vidait sa gamelle, le maître vidait son cœur ». L’instauration d’une relation de confiance entre le propriétaire canin en situation précaire et les bénévoles mettait en évidence un réel besoin, allant bien au-delà du fait de remplir la gamelle de son animal. Il s’agit aussi de le faire soigner, lui trouver une solution de garde en cas d’hospitalisation, des accessoires (laisses, colliers, muselières…), l’accès aux services… « On a petit à petit structuré Gamelles Pleines pour répondre à tout cela », explique Yohann Severe.

L’objectif de l’association est véritablement d’épauler les sans-abris en les déchargeant des préoccupations liées à leurs animaux. En d’autres termes : nous vous aidons à nourrir et à prendre soin de votre compagnon pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre réinsertion, vos soins, etc.

Gamelles Pleines aujourd’hui, ce sont 12 antennes intervenant sur 14 villes de France, 400 bénévoles et le soutien croissant d’industriels (notamment dans le domaine de l’alimentation animale), des politiques, de marraines et, bien entendu, du public.

Ce dernier qui contribue d’ailleurs, à travers les dons, au financement des actions et du fonctionnement de l’association à hauteur d’un tiers du budget environ. Un autre tiers provient des entreprises partenaires (marques d’aliments pour animaux de compagnie, etc.), et le reste est assuré par diverses initiatives telles que le Calendrier Gamelles Pleines.

Ce qui permet aux équipes de l’association de poursuivre ses actions, comme les maraudes (1200 sur les différentes villes concernées pour l’année 2021). Celles-ci prennent différentes formes. Certaines s’effectuent en point fixe, en donnant rendez-vous aux propriétaires sans-abris d’animaux. D’autres sont mobiles, permettant d’atteindre des personnes qui n’osent pas demander de l’aide. Yohann Severe cite également les maraudes « extra-mobiles » pour les cas les plus isolés.

Besoin de dons, de soutien, mais aussi de familles d’accueil

Le fondateur de Gamelles Pleines a évoqué les principaux besoins de l’association, qui ont évidemment trait à l’alimentation, mais pas seulement. Outre les indispensables croquettes, la demande concerne aussi la sellerie (laisses, colliers, muselières…). Il indique d’ailleurs que les dons en accessoires sont les bienvenus, mais aussi que certaines antennes de l’association s’appuient sur leur créativité en créant, par exemple, des ateliers de confection de laisses à partir de cordages recyclés. Des activités auxquelles les sans-abris prennent part. C’est le cas notamment à La Rochelle, Paris et Montpellier.

Les besoins en matière de santé est tout aussi élevé. L’un des postes de dépenses les plus importants pour l’association est celui des frais vétérinaires. Heureusement, Gamelles Pleines peut compter sur un réseau de praticiens partenaires qui font des tarifs préférentiels. Sans oublier le précieux soutien apporté par l’association Vétérinaires Pour Tous.

Enfin, Gamelles Pleines a plus que jamais besoin de familles d’accueil. Il est, en effet, essentiel pour les personnes en situation de précarité de savoir que leur animal est entre de bonnes mains s’il est malade, doit entrer en cure de désintoxication, etc. Beaucoup refusent de se faire soigner par peur de perdre leur compagnon. Cela leur permet aussi, par exemple, de se rendre à un entretien d’embauche en ayant l’esprit tranquille quant à la sécurité et au bien-être de leur chien, chat ou autre.

Les espèces animales justement, il en a également été question lors de cet épisode. Yohann Severe explique ainsi que la grande majorité des animaux rencontrés auprès des sans-abris sont des chiens. Viennent ensuite les chats, puis d’autres compagnons beaucoup moins courants comme les souris, rats, furets…

Des histoires tristes, mais aussi d’autres bien plus réjouissantes

La mission des bénévoles de Gamelles Pleines les confronte inévitablement à des tragédies, comme le décès d’un animal ou de son maître. Il s’agit alors d’aider le propriétaire endeuillé à accepter la perte de son ami ou, lorsque c’est le maître qui disparaît, de trouver une famille d’accueil pour son animal.

Les équipes de l’association sont aussi témoins de belles histoires, comme celle d’Adèle. Cette jeune femme qui s’était retrouvée dans la rue à 16 ans, vécu la violence et les addictions, avant de voir l’un de ses chiens grièvement blessé par balles lors d’une intervention policière dans un squat. Le canidé a, heureusement, été opéré et sauvé, et sa maîtresse convaincue d’accepter un hébergement le temps de la convalescence de l’animal. Une cure de désintoxication et 4 mois plus tard, Adèle a trouvé un logement et un emploi, passé son permis, acquis un camion et est devenue bergère dans les Alpes avec ses chiens.

Certains parmi les sans-abris qui s’en sont sortis grâce à Gamelles Pleines sont devenus bénévoles pour aider leurs semblables à leur tour. Comment, justement, peut-on rejoindre l’association et lui prêter main forte ? Soit en contactant directement l’antenne locale de l’association, soit en se rendant sur le site GamellesPleines.fr. On est ensuite formé et encadré pour prendre part aux actions solidaires comme les maraudes.

Il est aussi possible d’aider Gamelles Pleines en devenant famille d’accueil, en suivant l’association sur les réseaux sociaux et en relayant les informations la concernant, et bien sûr, en adressant un don.

Une autre manière de contribuer à la merveilleuse mission de Gamelles Pleines consiste à acheter son calendrier, qui met chaque année 13 belles histoires à l’honneur.

A lire aussi : Inquiets pour leur chien échappé de chez le toiletteur, ils retrouvent le sourire grâce à un sans-abri

Le prochain épisode de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 6 décembre, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.