Une vidéo poignante de quelques secondes change la vie d'un chien aveugle attendant sa chance depuis 4 mois et demi

Les Greyhounds sont aussi énergiques et explosifs lorsqu’ils ont l’occasion de courir que doux et discrets le reste du temps. Percy Shades est l’un de ces lévriers et la description lui correspond parfaitement. Il possède toutefois une particularité ; il est quasiment aveugle.

C’est ce handicap qui l’empêchait, jusqu’ici, de concrétiser son rêve de trouver une famille aimante pour toujours, d’après Newsweek.

Agé de 3 ans, Percy Shades avait été recueilli par l’association Greyhound Adoption Program Victoria (GAP Vic), dont le refuge se trouve à Seymour dans le sud-est de l’Australie. Comme l’indique son nom, cette organisation vient en aide aux Greyhounds en détresse et s’emploie à leur trouver des foyers chaleureux.

« Un humain spécial pour le guider à travers le monde »

Percy Shades, lui, « cherchait un humain spécial pour le guider à travers le monde », indiquait l’équipe de l’association Greyhound Adoption Program Victoria. Son séjour dans cette structure d’accueil aura duré 132 jours au total.

« Nous avons vraiment du mal à trouver un foyer pour Percy Shades. Il semble que très peu de gens soient prêts à ouvrir leur cœur et leur maison à un chien presque aveugle », pouvait-on lire en légende d’une vidéo mise en ligne sur le compte Instagram de l’association australienne. C’est justement cette publication qui a tout changé pour le lévrier.

Dans cette séquence, on voit d’abord une étiquette accrochée aux barreaux de son box de refuge. « Je suis aveugle, indiquait cette dernière. S'il vous plaît, allez-y doucement et soyez très attentionnés avec moi ». On découvrait ensuite le doux regard d’un Percy Shades à la fois triste et plein d’espoir.

« Percy parti aujourd'hui avec sa nouvelle famille »

Les images sont poignantes, montrant un chien à la tendresse et au calme admirables. Elles se sont avérées décisives.

gap_vic / Instagram

Le lendemain de leur publication, en effet, Greyhound Adoption Program Victoria a annoncé des nouvelles réjouissantes au sujet de Percy Shades : il a été adopté. « Le magnifique Percy, présenté ici hier, est parti aujourd'hui avec sa nouvelle famille », a ainsi déclaré l’association.