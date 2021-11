Découvrez le calendrier Gamelles Pleines de 2022 pour aider les maîtres démunis et leurs animaux

Le calendrier Gamelles Pleines revient avec de nouvelles photos et histoires émouvantes, rendant hommage à la merveilleuse amitié qui lie humains en situation précaire et compagnons à 4 pattes. Il est disponible dès à présent et, comme chaque année, sa vente permettra de soutenir l’action de l’association au profit des plus démunis et de leurs chiens et chats.