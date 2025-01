Au refuge, il adopte un chien dont personne ne voulait qui finit par lui sauver la vie (vidéo)

Nathaniel vivait une période difficile de sa vie lorsqu’il a rencontré Floki pour la première fois. Réciproquement, le chien avait enchaîné les échecs et n’était jamais parvenu à trouver sa famille pour toujours. Les 2 étaient faits pour se rencontrer et quand leurs chemins se sont croisés, la magie a opéré.

Floki, un croisé Dogue des Canaries et Berger hollandais, a passé 8 mois dans un refuge. Il ne trouvait pas sa perle rare jusqu’à ce que Nathaniel Whiles entre dans sa vie. L’homme de 28 ans vivait lui aussi une période de solitude et les 2 se sont mutuellement aidés.

Nathaniel est allé au refuge de Floki dans l’idée d’adopter un chien qui n’avait pas encore eu droit à sa chance : « J’en voulais un dont personne ne voulait » affirmait-il dans un témoignage rapporté par le Manchester Evening News. Le personnel lui a alors présenté Floki.

© Manchester Dogs Home

Des débuts compliqués

Depuis son arrivée au refuge, le toutou a attiré l’attention de quelques adoptants. Toutefois, les tentatives de cohabitation ont toujours échoué. Floki avait quelques soucis comportementaux et son grand gabarit compliquait les choses. Il avait besoin de quelqu’un capable de le contrôler, mais surtout de le comprendre : « Il était très caractériel et comme il était énorme, beaucoup de gens ne pouvaient pas le gérer », indiquait Nathaniel.

Ce dernier lui-même n’était pas sûr de pouvoir s’occuper de Floki et de l’éduquer correctement. Mais dans sa tête et son cœur, les choses étaient déjà limpides. Il avait eu un véritable coup de foudre pour le chien et ne pouvait le laisser un jour de plus au refuge. Il a donc décidé de le ramener chez lui et n’a jamais regretté son choix par la suite.

© Nathaniel Whiles

Un compagnon de route

Nathaniel a fait preuve d’une grande patience envers la boule de poils et, petit à petit, a appris à la connaître : « Il est passé d'un animal très difficile à un grand géant doux et gentil », affirmait l’homme. Lequel s’est également transformé en présence de l’animal. En effet, quand il l’a rencontré, il vivait une période compliquée.

Il considère alors que Floki a changé sa vie et lui a permis de voir le bout du tunnel : « C'était lui qui me faisait me lever le matin. Même si sur le certificat d'adoption, c'était moi qui avais sauvé Floki, c'était en fait lui qui m'avait sauvé », confiait-il. Cela fait désormais 3 ans que les amis vivent ensemble et ils ont encore de belles années à partager !