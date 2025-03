Les mots poignants du maître de Hurricane, chien le plus décoré des États-Unis et protecteur de la Maison-Blanche, décédé à l’âge de 15 ans

Pendant plusieurs années, Hurricane a prouvé sa loyauté envers son pays, mais surtout son propriétaire. Plus qu’un partenaire de travail, l’homme était devenu son meilleur ami, son plus fidèle compagnon au quotidien. Le Maréchal a livré un témoignage poignant pour rendre hommage à son chien disparu.

Hurricane, un Berger Belge Malinois, a honoré les États-Unis pendant toute sa carrière par sa bravoure. Grâce à son courage et à son talent, il est devenu l’un des chiens les plus décorés de son pays. Aujourd’hui, celui-ci pleure la perte du quadrupède, décédé le 12 février dernier à l’âge de 15 ans. Son maître, le maréchal Mirarchi, n’oubliera jamais celui qui est devenu son meilleur ami au fil du temps.

Plus que cela encore, le chien représentait « tout » pour le militaire, qui s’est confié dans un témoignage rapporté par le New York Post. Hurricane lui a prouvé sa loyauté à de nombreuses reprises et aurait tout fait pour le protéger, qu’importe la situation : « J’ai eu tellement de chance de pouvoir vivre cette expérience et de savoir que mon chien était prêt à mourir pour moi », partageait le soldat.

Un héros à 4 pattes

Hurricane a réalisé de nombreux exploits, mais est surtout devenu célèbre pour avoir sauvé la famille Obama à la Maison-Blanche. En 2014, un individu malveillant était parvenu à s’introduire sur la pelouse de la bâtisse et avait immédiatement été neutralisé par le quadrupède ainsi que l’un de ses congénères. Les chiens ont sauvé la famille présidentielle malgré les coups du malfaiteur.

Pour le maréchal Mirarchi, son chien a certes aidé la famille Obama, mais son intention était surtout de le protéger ce jour-là : « Il a risqué sa vie à la Maison Blanche parce qu’il pensait me protéger. J’ai passé le reste de sa vie à essayer de le récompenser pour ce qu’il a fait pour moi », affirmait-il. L’Américain n’a jamais cessé de témoigner sa reconnaissance envers le quadrupède et il n’était pas le seul. Le héros a reçu de nombreux honneurs officiels pour sa bravoure.

Un héritage précieux

Il a pris sa retraite en 2016 à cause de blessures relativement graves. Grâce aux financements de l'Animal Medical Center de New York, tous ses frais médicaux ont été entièrement couverts. Cela a donné l’idée à son maître de fonder un organisme pour soutenir les chiens blessés dans le cadre de leurs fonctions : « Nous avons lancé l'association caritative Hurricane's Heroes non seulement pour que son nom perdure après son départ, mais aussi pour pouvoir aider ses camarades chiens de travail à la retraite en couvrant leurs frais médicaux », expliquait le maréchal.

Pour lui, c’est également une manière de faire perdurer la mémoire de Hurricane à travers le temps.