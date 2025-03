Cet adorable Golden Retriever ressemble à s’y méprendre à un célèbre personnage de la saga Harry Potter (vidéo)

Qui n’a jamais trouvé une ressemblance, même minime, entre son chien et un célèbre personnage de saga ? Pour les propriétaires de Maverick, un jeune Golden Retriever, il ne fait aucun doute que leur toutou ressemble à Dobby, l’inoubliable elfe de maison de l’illustre saga de J.K Rowling. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes sont d’accord avec cette affirmation…

En une semaine à peine, Maverick est devenu une véritable star des réseaux sociaux ! Et pour cause, le petit Golden Retriever d’à peine 3 mois a fait le buzz sur TikTok après que son humaine lui ai mis deux élastiques sur ses adorables oreilles. Ainsi mis en scène, le chiot ressemble à s’y méprendre à… Dobby ! Postée le 11 février dernier sur la plateforme, la vidéo a amassé plus de 439 000 vues et plus de 97 500 likes. La séquence est rapidement devenue virale et a été relayée par plusieurs médias dont PetHelpful. “Dobby est libre !”, peut-on lire en légende de la vidéo.

"Le maître a donné une chaussette à Dobby !"

Dans l’adorable séquence, on peut voir Maverick couché par terre, un pull noué autour du cou. Les oreilles maintenues en l’air par deux élastiques, il attrape au sol une chaussette envoyée par sa maîtresse, faisant ainsi référence à la célèbre scène de la saga Harry Potter dans laquelle l’elfe de maison reçoit une chaussette de son maître, lui indiquant ainsi qu’il est libre et peut désormais mener sa vie comme il l’entend. En fond sonore, on peut entendre la véritable bande-son de la célèbre scène du second opus de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets : "Le maître a donné une chaussette à Dobby. Le maître a offert des vêtements à Dobby. Dobby est libre !”

© @mr_maverickthegolden / Instagram

Dans les commentaires, les internautes sont évidemment tous tombés sous le charme du beau Maverick. “C’est de loin le Dobby le plus mignon que j'ai jamais vu !”, s’est extasiée une certaine Kelly pendant qu’une autre abonnée affirme que Maverick est absolument adorable. D'autres internautes se sont cependant inquiétés de savoir si les élastiques ainsi enroulés autour de ses oreilles pouvaient faire mal au petit chiot. “Ne vous inquiétez pas, maman les a enlevés tout de suite après avoir filmé cette petite scène. Ça ne m’a pas du tout dérangé, ce n'était pas pour longtemps et j'ai été récompensé par des friandises et un nouveau jouet (la chaussette)”, a affirmé la jeune femme au nom de Maverick. Nous voilà rassurés !