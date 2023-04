Le calvaire d’un chien, enfermé dans un placard et privé de nourriture, prend une tournure inattendue lors d’un accident

Il y a quelques semaines, des policiers étaient en patrouille dans le quartier de Tongwynlais, à Cardiff (Pays de Galles). Ils ont été surpris par un accident de la route impliquant 2 chiens, dont un qui avait été fauché par un véhicule, comme le rapporte le Wales Online.

« Les agents locaux Tori Miller, Katie Roberts et Melanie Lewis se sont renseignés auprès des habitants et des vétérinaires et ont pu identifier l’adresse d’où venaient les chiens », explique le Sergent Matthew Fairweather. En se rendant sur place, les policiers ont été témoins d’une scène ignoble.

De véritables martyrs

« Nous avons découvert un Whippet, décrit comme ayant la peau sur les os, enfermé dans un placard, sans nourriture ni eau et couvert de ses propres excréments, a ajouté le Sergent. 3 chiots de type Terriers étaient cloîtrés dans une autre pièce, et leur mère dans une salle de bains. »

Face à ce spectacle de désolation, les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de confier les animaux à un vétérinaire. « Les Terriers ont été remis à un foyer et sont en cours de placement. Les Whippets ont malheureusement dû passer plus de temps chez le vétérinaire pour être soignés de leurs blessures et de leur malnutrition, mais ils sont maintenant en bonne santé et également en cours de placement. »

Depuis cette découverte, le propriétaire de tous ces chiens a été arrêté par la police et a dû répondre de ses actes face à la justice. Il a reconnu avoir causé des souffrances inutiles à ses animaux. Suite à son jugement, l’homme de 35 ans a été condamné par le tribunal de Cardiff à une peine de prison avec sursis, et a reçu une interdiction de détenir des animaux pendant 10 ans.