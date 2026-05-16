Le duo inséparable formé par un Berger Allemand et un Chihuahua croisé retrouvé près d’une voie ferrée est adopté ensemble (vidéo)

Un Chihuahua croisé Carlin et un Berger Allemand ont été trouvés à Chicago, à proximité d’une voie ferrée. Ce duo est devenu si inséparable que l’Anti-Cruelty Society de Chicago a tout fait pour qu’ils trouvent une famille qui les adopterait tous les deux. Grâce à une publication diffusée sur les réseaux sociaux et mise en avant par la NBC, c’est désormais chose faite.

L'Anti-Cruelty Society de Chicago a sauvé, il y a quelque temps, un duo formé par un Berger Allemand et un Chihuahua croisé Carlin qui errait près d’une voie ferrée à Chicago. L’association précisait dans une publication sur sa page Facebook que « n'ayant que l'un l'autre pour se soutenir », ils étaient devenus inséparables. Pour les membres de l’ACSC, il était évident que Bird et Dee devaient être adoptés ensemble. C’est pourquoi ils ont partagé leur histoire, dans le but de trouver un foyer définitif pour les accueillir tous les 2.

Une vidéo qui fait le buzz

Relayée par le média NBC Chicago dans une vidéo diffusée sur TikTok , leur histoire a attendri de nombreuses personnes, dont beaucoup se sentaient prêtes à leur offrir une maison. Sur la séquence, plébiscitée par près de 26 K mentions « j’aime », l’amour entre les 2 boules de poils est visible, et l’on peut même observer le petit Chihuahua dormir paisiblement sur son grand frère adoptif.

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Une utilisatrice, parmi les nombreuses personnes touchées par le duo inséparable, commentait : « Adopter un duo lié est tellement spécial, je le recommande vivement. »

Anti-Cruelty Society / Facebook

Les bienfaits d’une adoption double

Comme le soulignait le média PetHelpful qui a également partagé leur histoire, beaucoup de personnes désirant adopter songent à ne prendre qu’un seul animal, à cause des responsabilités inhérentes. Pourtant, le site Adopt a Pet explique les bienfaits d’une adoption double. « Pour les propriétaires d'animaux qui se sentent coupables ou inquiets à l'idée de laisser leur animal seul pendant qu'ils sont au travail, le fait d'avoir un duo soudé peut grandement contribuer à apaiser ces inquiétudes. »

Dans le cas de Bird et Dee, il ne restait qu’à espérer qu’ils trouveraient une famille qui accepterait de leur offrir un foyer commun où ils pourraient s’épanouir. Dans une publication diffusée le 8 mai, l’Anti-Cruelty Society annonçait la bonne nouvelle : Bird et Dee ont trouvé leur bonheur et ne seront plus jamais séparés.

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L’info Woopets : pourquoi adopter 2 chiens inséparables en refuge est une bonne idée ?

Quand on songe à adopter un chien en refuge, on pense rarement à en prendre un second. Mais lorsqu’un duo inséparable se présente à nous, la question peut se poser. Si nous sommes prêts à en accueillir 2, cela est bénéfique, tant pour les animaux que pour nous.