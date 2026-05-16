Abandonnée après avoir vécu en cage et enchaîné les portées, cette petite chienne découvre la tendresse sur les genoux de son adoptant (vidéo)

Rescapée d’un passé douloureux, Beverly a finalement trouvé la sécurité et l’affection qu’elle n’avait jamais connues, auprès d’une famille qui lui a permis de se reconstruire. Aujourd’hui apaisée, cette chienne a récemment ému les internautes en réclamant tendrement des câlins à son humain, installée sur le canapé dans une scène pleine de douceur capturée en vidéo.

Beverly, chienne de race Bouledogue Français, avait connu un début de vie extrêmement difficile et douloureux. Elle appartenait à des éleveurs peu soucieux de son bien-être, qui la gardaient enfermée dans une cage et lui faisaient enchaîner les portées pour leur profit.

Le jour où ils s'étaient rendu compte qu'elle ne pouvait plus avoir de petits, ils avaient purement et simplement décidé de l'abandonner. Beverly souffrait, en effet, d'un prolapsus de l'utérus.



pardonthyfrench / Instagram

Après son sauvetage, la chienne avait dû apprendre à faire confiance aux humains et à réaliser qu'elle n'avait plus rien à craindre. Cela n'a pas été facile, mais elle a réussi à surmonter ses traumatismes, en particulier à la suite de son adoption par une famille aimante, celle de Lindsay Van Bramer.

Cette dernière, qui se fait appeler « pardonthyfrench» sur Instagram où elle est suivie par 239 000 followers, est la propriétaire d'un autre chien appelé Billie. Sa première amie canine était une Bouledogue Français à 3 pattes nommée Beth, mais elle n'est malheureusement plus de ce monde.

La réhabilitation de Beverly a nécessité un certain temps, puis elle a fini par se détendre en comprenant qu'elle était en sécurité et aimée au sein de ce foyer chaleureux.

Comment lui refuser un câlin ?

Une scène particulièrement émouvante offre un aperçu de ce que ressent désormais la chienne et du quotidien heureux qui est devenu le sien. Elle a été filmée et la vidéo partagée sur Instagram et relayée par Dog Time .

On y voit d'abord le mari de Lindsay Van Bramer dans le salon, tranquillement assis sur le canapé et travaillant sur son ordinateur portable, puis Beverly qui le rejoint.

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La chienne réclame un câlin à son « papa », et ce dernier ne le lui refuse pas. Il éloigne son ordinateur pour lui faire de la place sur ses genoux et la caresser, pendant qu'elle le regarde avec des yeux pleins d'amour et de reconnaissance.

Voici la vidéo :

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