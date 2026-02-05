Des nouvelles du chien ayant volé la peluche dans un centre commercial, son adoptant promet qu'il « ne connaîtra plus jamais l’abandon ni la solitude dans la rue » (vidéo)

Mi-janvier, notre rédaction vous contait l’histoire d’un chien ayant volé une peluche dans un centre commercial mexicain. Plusieurs clients se sont cotisés pour la lui acheter, et un homme au grand cœur a même pris en charge l’animal errant. Voici quelques précisions sur son histoire et des nouvelles réconfortantes.

Quelques jours avant Noël, un chien errant avait été filmé en train de voler une peluche dans un magasin du centre commercial Plaza Las Américas, situé à Mérida. Plusieurs personnes au grand cœur ont alors décidé de se cotiser pour acheter le joujou et le lui offrir. Heureux de recevoir ce cadeau, le toutou a bondi en exhibant fièrement l’objet tant convoité.

La vidéo de cette scène touchante avait fait le buzz sur Internet, cumulant plusieurs millions de vues. De nombreux internautes avaient applaudi le geste simple et bienveillant des clients.

« Un chien très fort »

Un article publié sur le site web upworthy.com a apporté quelques précisions sur cet animal attachant et plein de vie. Celui-ci a été sauvé de la rue par un dénommé Allan, qui l’a affectueusement baptisé Thor « parce que c’est un chien très fort ». En effet, « il a déjà cassé une fenêtre et une grille » !

Contrairement à ce qui avait été dit dans certains articles, Allan connaissait le toutou et lui avait ouvert les portes de sa maison avant la fameuse scène du centre commercial. Thor s’était enfui par la fenêtre du domicile, et son sauveur a pu le retrouver grâce à la vidéo virale, mais aussi avec l’aide de la communauté locale. Allan l’a ainsi adopté « une seconde fois ».

Une belle vie pour ce chien attachant

Interviewé par la rédaction d’Upworthy, Allan a expliqué avoir rencontré Thor pour la première fois sur un court de padel, où il travaille comme entraîneur. Le canidé à la robe bringé avait surgi sans crier gare et importuné certains clients qui avaient essayé de le chasser. Touché par ce va-nu-pattes indésirable, Allan l’a conduit chez lui dans l’espoir de lui offrir une vie pleine d’amour. Mais doté d’une force incroyable, il avait brisé une vitre et s’était échappé.

Comme il le confie à nos confrères, il « ne s’attendait pas à ce que ce chien espiègle se présente à la Plaza Las Americas à Mérida, dans le Yucatan, et rassemble toute une communauté ». En voyant son bienfaiteur arriver, Thor l’aurait immédiatement reconnu. « Il a été très facile de le faire monter dans la voiture », précise Allan, qui promet que la boule de poils « ne connaîtra plus jamais l’abandon ni la solitude dans la rue ».

Aujourd’hui, Thor se porte bien et vit avec « beaucoup de frères et sœurs, dont les chats Simba et Beany, eux aussi adoptés ». Il adore s’amuser avec des jouets, et courir au parc avec son adoptant adoré !

© Yucatán Hermoso / Facebook (capture d'écran)