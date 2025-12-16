Lors de sa "dernière promenade", un chien promis à l'euthanasie retrouve l'espoir auprès d'une jeune femme qui change son destin

Touchante et porteuse d’espoir, l’histoire de Clyde rappelle à quel point une simple rencontre peut changer un destin. Considéré comme trop discret et méfiant pour espérer attirer l’attention d’une famille, ce chien a pourtant su révéler sa véritable nature au bon moment. Une âme bienveillante, venue lui offrir un instant de répit, a vu en lui bien plus qu’un pensionnaire en difficulté.

Clyde était promis à l’euthanasie et avait eu droit à une dernière balade avant de quitter ce bas-monde, mais c’est justement celle-ci qui lui a sauvé la vie. La volontaire ayant proposé de l’accompagner durant cette sortie est tombée sous son charme et a pris une merveilleuse décision à l’issue de leur rencontre, rapporte Newsweek .

Le chien figurait, hélas, sur la liste des animaux du refuge à euthanasier en raison de son profil, jugé non adoptable. Il faisait effectivement partie des pensionnaires “à risque”, car il se montrait beaucoup trop réservé, peu amical et était, en plus, atteint de la dirofilariose. Pour les responsables de la structure d’accueil, ses chances de trouver une famille dans ces conditions étaient minimes, et il leur fallait libérer des places.



@feloniousdonk / TikTok

La veille de l’euthanasie programmée, une jeune femme l’a rencontré et a souhaité lui faire faire ce qui était censé être son ultime promenade. Se faisant appeler “@feloniousdonk” sur TikTok, elle s’est vite rendu compte que Clyde était tout sauf ce qui était indiqué dans sa description. Elle s’est attachée à lui et l’entente a été quasi immédiate entre eux.



@feloniousdonk / TikTok

“Mon meilleur ami”

Il n’en fallait pas plus pour la convaincre de lui offrir une seconde chance en l’adoptant. Ce faisant, elle lui a non seulement permis d’échapper à l’euthanasie, mais elle lui a, en plus, donné l’opportunité de mener la vie heureuse qu’il mérite.



@feloniousdonk / TikTok

“Mon chien de cœur, mon meilleur ami, peut-on lire de la part de @feloniousdonk dans un post TikTok constitué de magnifiques photos les montrant côte à côte. J'espère qu'il sera mon chien dans tous les univers, dans toutes mes vies.”

De nombreux internautes ont été touchés par cette histoire. “Vous lui avez sauvé la vie”, a ainsi commenté l’un d’eux. Ce à quoi l’adoptante de Clyde a répondu : “Nous sommes donc quittes, parce qu’il a définitivement sauvé la mienne”.

A lire aussi : Inquiet pour sa maîtresse souffrant d’une maladie rare, un chien d'assistance trouve une technique originale pour la réveiller au milieu de la nuit et lui sauve la vie (vidéo)



@feloniousdonk / TikTok