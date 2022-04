Un homme condamné à de la prison ferme et interdiction de posséder un animal pendant 5 ans après des actes de cruauté sur son chien

L’ancien propriétaire de 2 chiens qu’il avait négligés et abandonnés a vu sa condamnation confirmée en appel. Outre une peine de prison, il lui sera également interdit d’avoir un animal pendant 5 ans.

En Angleterre, un homme a été reconnu coupable de cruauté animale, ses victimes étant 2 chiens croisés Chihuahua. Une information rapportée par le Daily Record le 1er avril.

Stephen Hopkinson, 28 ans, était propriétaire de Mylo et Lily, secourus par un passant alors qu’ils étaient attachés devant un supermarché. Les 2 canidés étaient mal en point, mais l’état du mâle, Mylo, était le pire. L’animal avait la peau épaissie, recouverte de rougeurs et de croûtes. Il saignait des pattes, du ventre, de la poitrine et des parties génitales. D’après la RSPCA, partie civile dans cette affaire, le chien avait également perdu une partie de son pelage et présentait des lésions autour des yeux et du nez.



Daily Record

Lily, quant à elle, souffrait terriblement de ses problèmes dentaires. Au point d’avoir été opérée en urgence après le sauvetage, pour l’extraction de plusieurs dents sévèrement infectées.

Au lendemain de leur découverte, Stephen Hopkinson avait dit à Amy McIntosh, inspectrice de la RSPCA, qu’il allait revenir les chercher le lendemain. Ainsi, si le passant ne les avait pas secourus, les chiens auraient passé encore au moins 24 heures attachés dehors et livrés à eux-mêmes.

C’est grâce à leurs puces d’identification que la RSPCA avait pu remonter jusqu’à leur maître, qui vit à Fleetwood dans le comté du Lancashire.

Les chiens peuvent désormais trouver la nouvelle famille qu'ils méritent

Après une première condamnation en novembre dernier, Stephen Hopkinson avait fait appel de la décision de justice. Celle-ci a finalement été confirmée, et il a été incarcéré dans la foulée puisqu’une peine de prison de 4 semaines a été prononcée. Il lui est également interdit de posséder un animal de compagnie pendant 5 ans. Par ailleurs, la propriété de Mylo et Lily lui a été officiellement retirée, ce qui permet à la RSPCA de les faire adopter.

Après le verdict, Amy McIntosh s’est dit « vraiment satisfaite de l'issue de cette affaire. Nous prenons soins de ces chiens depuis si longtemps maintenant. […] Je suis ravie qu'ils puissent désormais trouver la nouvelle maison qu'ils méritent. »