Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net
Il arrive que nos compagnons à fourrure aient des goûts pour le moins surprenants. C’est ce qu’a découvert une jeune femme de Floride lorsqu’elle a vu disparaître sa bague de fiançailles sans laisser de trace. Après d’interminables recherches, un suspect inattendu s’est imposé : son chien, répondant au nom de Smokey. Entre fous rires, inquiétude et radiographie révélatrice, cette histoire racontée par une vétérinaire a tout d’un petit bijou d’anecdote.
Julie Noyes est la propriétaire de la clinique vétérinaire Kind Animal Care, située à Spring Hill en Floride (Etats-Unis). Elle a raconté à The Dodo l’histoire drôle récemment vécue avec le chien d’une amie.
Cette dernière n’arrivait pas à mettre la main sur sa bague de fiançailles, qui avait mystérieusement disparu. Elle l’avait cherchée partout, en vain, puis avait commencé à suspecter son ami à 4 pattes, Smokey, de l’avoir avalée.
“Elle m'a envoyé un texto pour me demander combien de temps il faudrait à Smokey pour digérer et évacuer sa bague de fiançailles s'il l'avait mangée”, se souvient Julie Noyes. La vétérinaire était à la fois inquiète pour le canidé et amusée par la situation. “J'étais pliée de rire, je pleurais en pensant à Smokey qui mangeait sa bague directement sur la table”, confie-t-elle.
Julie Noyes
Elle a dit à la maîtresse du chien que le seul moyen d’avoir la réponse était la radiographie. L’examen a confirmé la présence de l’anneau dans l’estomac de Smokey.
Julie Noyes
Maintenant que l’on savait où se trouvait la bague, il fallait l’en faire ressortir. La vétérinaire a essayé différentes méthodes pour y parvenir, mais sans résultat. La bague était toujours dans le tube digestif de Smokey.
Julie Noyes
La bague ressortie une semaine plus tard
Le chien et sa propriétaire ont dû rentrer à la maison bredouilles. Epuisé par ces longues heures passées chez le vétérinaire, Smokey s’est endormi sur le fauteuil, comme si de rien n’était.
A lire aussi : Pris la patte dans le sac, ce Bouvier Bernois cache les colis fraîchement livrés au lieu de les rapporter à sa maîtresse (vidéo)
Julie Noyes
Une semaine plus tard, il a enfin libéré le précieux bijou en allant “aux toilettes”. La bague a été dûment nettoyée et désinfectée, puis mise en lieu sûr. Cette petite mésaventure a été sans conséquence sur Smokey, mais sa maîtresse sait désormais qu’elle devra se montrer plus vigilante avec les petits objets qu’il risque de manger.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire