Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net

Il arrive que nos compagnons à fourrure aient des goûts pour le moins surprenants. C’est ce qu’a découvert une jeune femme de Floride lorsqu’elle a vu disparaître sa bague de fiançailles sans laisser de trace. Après d’interminables recherches, un suspect inattendu s’est imposé : son chien, répondant au nom de Smokey. Entre fous rires, inquiétude et radiographie révélatrice, cette histoire racontée par une vétérinaire a tout d’un petit bijou d’anecdote.

Julie Noyes est la propriétaire de la clinique vétérinaire Kind Animal Care, située à Spring Hill en Floride (Etats-Unis). Elle a raconté à The Dodo l’histoire drôle récemment vécue avec le chien d’une amie.

Cette dernière n’arrivait pas à mettre la main sur sa bague de fiançailles, qui avait mystérieusement disparu. Elle l’avait cherchée partout, en vain, puis avait commencé à suspecter son ami à 4 pattes, Smokey, de l’avoir avalée.

“Elle m'a envoyé un texto pour me demander combien de temps il faudrait à Smokey pour digérer et évacuer sa bague de fiançailles s'il l'avait mangée”, se souvient Julie Noyes. La vétérinaire était à la fois inquiète pour le canidé et amusée par la situation. “J'étais pliée de rire, je pleurais en pensant à Smokey qui mangeait sa bague directement sur la table”, confie-t-elle.



Julie Noyes

Elle a dit à la maîtresse du chien que le seul moyen d’avoir la réponse était la radiographie. L’examen a confirmé la présence de l’anneau dans l’estomac de Smokey.



Julie Noyes

Maintenant que l’on savait où se trouvait la bague, il fallait l’en faire ressortir. La vétérinaire a essayé différentes méthodes pour y parvenir, mais sans résultat. La bague était toujours dans le tube digestif de Smokey.



Julie Noyes

La bague ressortie une semaine plus tard

Le chien et sa propriétaire ont dû rentrer à la maison bredouilles. Epuisé par ces longues heures passées chez le vétérinaire, Smokey s’est endormi sur le fauteuil, comme si de rien n’était.

Julie Noyes

Une semaine plus tard, il a enfin libéré le précieux bijou en allant “aux toilettes”. La bague a été dûment nettoyée et désinfectée, puis mise en lieu sûr. Cette petite mésaventure a été sans conséquence sur Smokey, mais sa maîtresse sait désormais qu’elle devra se montrer plus vigilante avec les petits objets qu’il risque de manger.