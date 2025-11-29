  1. Woopets
  5. Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net

dans la catégorie Emotion

Il arrive que nos compagnons à fourrure aient des goûts pour le moins surprenants. C’est ce qu’a découvert une jeune femme de Floride lorsqu’elle a vu disparaître sa bague de fiançailles sans laisser de trace. Après d’interminables recherches, un suspect inattendu s’est imposé : son chien, répondant au nom de Smokey. Entre fous rires, inquiétude et radiographie révélatrice, cette histoire racontée par une vétérinaire a tout d’un petit bijou d’anecdote.

Illustration : "Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net "
© Julie Noyes

Julie Noyes est la propriétaire de la clinique vétérinaire Kind Animal Care, située à Spring Hill en Floride (Etats-Unis). Elle a raconté à The Dodo l’histoire drôle récemment vécue avec le chien d’une amie.

Cette dernière n’arrivait pas à mettre la main sur sa bague de fiançailles, qui avait mystérieusement disparu. Elle l’avait cherchée partout, en vain, puis avait commencé à suspecter son ami à 4 pattes, Smokey, de l’avoir avalée.

Elle m'a envoyé un texto pour me demander combien de temps il faudrait à Smokey pour digérer et évacuer sa bague de fiançailles s'il l'avait mangée”, se souvient Julie Noyes. La vétérinaire était à la fois inquiète pour le canidé et amusée par la situation. “J'étais pliée de rire, je pleurais en pensant à Smokey qui mangeait sa bague directement sur la table”, confie-t-elle.

Illustration de l'article : Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net
Julie Noyes

Elle a dit à la maîtresse du chien que le seul moyen d’avoir la réponse était la radiographie. L’examen a confirmé la présence de l’anneau dans l’estomac de Smokey.

Illustration de l'article : Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net
Julie Noyes

Maintenant que l’on savait où se trouvait la bague, il fallait l’en faire ressortir. La vétérinaire a essayé différentes méthodes pour y parvenir, mais sans résultat. La bague était toujours dans le tube digestif de Smokey.

Illustration de l'article : Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net
Julie Noyes

La bague ressortie une semaine plus tard

Le chien et sa propriétaire ont dû rentrer à la maison bredouilles. Epuisé par ces longues heures passées chez le vétérinaire, Smokey s’est endormi sur le fauteuil, comme si de rien n’était.

A lire aussi : Pris la patte dans le sac, ce Bouvier Bernois cache les colis fraîchement livrés au lieu de les rapporter à sa maîtresse (vidéo)

Illustration de l'article : Incapable de retrouver sa bague de fiançailles, elle suspecte son chien et l'emmène chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net
Julie Noyes

Une semaine plus tard, il a enfin libéré le précieux bijou en allant “aux toilettes”. La bague a été dûment nettoyée et désinfectée, puis mise en lieu sûr. Cette petite mésaventure a été sans conséquence sur Smokey, mais sa maîtresse sait désormais qu’elle devra se montrer plus vigilante avec les petits objets qu’il risque de manger.

Quelle race de chien me correspond ?

