Comprenant que son tour est enfin arrivé, cette chienne exprime sa joie immense en voyant sa nouvelle famille signer les papiers de son adoption (vidéo)

Le plus grand rêve des pensionnaires de refuge ? Mettre la patte sur des adoptants qui les aimeront toute leur vie. Quand la chance leur sourit enfin, certains animaux témoignent clairement leur profonde reconnaissance. Aux États-Unis, une chienne nommée Luna a par exemple exprimé sa joie immense d’être adoptée, lorsque sa nouvelle famille a signé les papiers d’adoption.

Certains animaux restent quelques jours au refuge, d’autres voient les semaines ou les mois défiler. Dans un établissement situé dans le comté de Walton, en Floride, une chienne répondant au doux nom de Luna a attendu 11 jours l’arrivée du bonheur.

Comme l’expliquent ses bienfaiteurs, interviewés par la rédaction de Newsweek, la boule de poils « a été trouvée errante et personne n’est venu la réclamer ». Très amicale, « elle s’entendait à merveille » avec tout le monde, aussi bien le personnel que ses congénères. Pourtant, « elle n’avait pas suscité beaucoup d’intérêt » auprès des adoptants potentiels.

© @wcasfl / TikTok (capture d'écran)

« Cette chienne sait qu’elle a un foyer »

Jusqu’au jour où la famille de ses rêves a pointé le bout de son museau ! Durant l’officialisation de son adoption, la belle Luna semblait comprendre la situation et respirait la joie de vivre. Elle « s’est enflammée rien qu’en voyant les papiers signés ».

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir la chienne installée à côté de son adoptante qui remplit les documents d’adoption. Heureuse, Luna remue la queue avec enthousiasme et contemple avec amour sa nouvelle humaine préférée.

« Nous avons été surpris de la voir sauter sur la chaise et regarder sa nouvelle maîtresse remplir les papiers. On se disait : "C'est incroyable ! Cette chienne sait qu'elle a un foyer" », confie la responsable de la structure d’accueil, émue par cette scène.

De nombreux internautes ont également exprimé leur émotion sur TikTok. « Elle dit à tout le monde : "Voici ma nouvelle maman" », écrit l’un d’entre eux. « Luna est fière de présenter sa nouvelle maman ! », commente une dénommée Kendra. « Elles sont assorties », fait remarquer un autre utilisateur.

De nombreux chiens de refuge attendent leur chance

Depuis qu’elle a poussé les portes de son nouveau nid douillet, Luna se porte à merveille et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Elle a même la chance d’avoir 2 nouveaux frères, qui lui tiennent compagnie.

« J'aimerais faire savoir aux gens que certains des meilleurs animaux se trouvent dans des refuges […], attendant de trouver leur famille pour la vie, souligne la responsable du refuge, donnez-leur une chance et ne vous laissez pas rebuter par leur comportement en chenil. Emmenez-les faire un tour et vous découvrirez leur vraie personnalité. »