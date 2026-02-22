« Oh mon dieu, ne déménagez jamais ! », tous les matins, ce Teckel attend son voisin et meilleur ami devant sa porte (vidéo)

On ne se lassera jamais des amitiés entre chiens. Ces tendres relations ont le don d’égayer nos journées ! À Bangkok, en Thaïlande, un Teckel fait fondre le cœur de nombreuses personnes en raison du petit rituel qu’il a instauré… Tous les matins, il attend avec impatience son voisin et meilleur ami devant sa maison.

Enoki est un adorable Teckel qui vit en Thaïlande. La petite boule de poils, née le 30 septembre 2025, a noué une amitié unique avec son voisin, Takumi, qui est venu au monde peu de temps avant lui.

Les jeunes chiens, nés à 20 jours d’intervalle, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre depuis leur première rencontre ! Comme le révèle un article publié dans les colonnes de Newsweek, Enoki et sa famille ont emménagé dans leur nouvelle maison au mois de janvier. Il a croisé la petite truffe du Corgi pour la première fois sur la terrasse commune entre leurs 2 foyers.

© @en__oki / Instagram (capture d'écran)

Une vidéo qui donne le sourire

« Au début, je craignais qu'Enoki ne soit submergé par l'énergie débordante de Takumi, confie Kasina, l’adoptante du Teckel, mais il était ravi d'aller le voir chaque jour et s'est vite détendu. » Très vite, une tendre complicité s’est installée entre les toutous. Désormais, Enoki attend tous les jours son meilleur ami devant la porte et aboie même pour signaler sa présence.

Sur Instagram, une vidéo montrant ce rituel adorable a ravi pléthore d’internautes. On y voit également les boules de poils se rouler par terre et profiter de séances de jeu énergiques.

« Oh mon dieu, ne déménagez jamais ! C'est tellement mignon », écrit une utilisatrice du réseau social. « Je suis complètement obsédée par cette vidéo », commente une dénommée Amira.

« Leurs petites interactions me comblent de bonheur »

Comme l’explique Kasina à nos confrères d’outre-Atlantique, Enoki est devenu plus à l’aise pour jouer à la bagarre, tandis que Takumi a appris à être plus doux. « Ils apprennent petit à petit à rester calmes ensemble et à se compléter », souligne l’heureuse adoptante.

Pour elle, voir cette merveilleuse amitié se développer est une réelle source de joie au quotidien. « Étant une amoureuse des chiens, leurs petites interactions me comblent de bonheur », conclut-elle.

Alors qu’Enoki attend fidèlement son ami à 4 pattes devant la porte chaque jour, les internautes semblent guetter avec joie les prochaines vidéos dévoilant leur relation unique. Ils espèrent que les toutous resteront proches pendant de nombreuses années !

© @en__oki / Instagram (capture d'écran)