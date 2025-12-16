Décidée à adopter un chien âgé, elle rencontre un petit Chihuahua hargneux et décide de lui donner une chance (vidéo)

À cause de son comportement méfiant envers les humains, Charley a toujours été délaissé au refuge. Pourtant, ce petit Chihuahua âgé était seulement incompris et il attendait juste la bonne personne pour faire à nouveau confiance. Il attendait juste Kelly.

Depuis ses études universitaires, Kelly Sites, de Kansas City (États-Unis), a toujours eu un faible pour les chiens âgés. Alors, après le décès de ses précédents compagnons à 4 pattes, elle s’est promis d’adopter un toutou sénior « en leur honneur » pour lui offrir tout le confort et l’affection possible. C’est en 2023 qu’elle a sauté le pas en se rendant au refuge Lil' Paws, Big Hearts Chihuahua Rescue, où elle a immédiatement rencontré un nouvel ami…

Un étonnant coup de foudre

Dès son arrivée sur place, Charley, un petit Chihuahua de 13 ans, a couru vers elle, lui a sauté sur les genoux et a commencé à lui lécher le visage. Une réaction qui a laissé les sauveteurs sans voix, car le petit chien n'était généralement pas aussi amical.

« Les responsables du refuge étaient très inquiets (et je pense un peu surpris) car il avait de graves problèmes de comportement », a déclaré Kelly à Newsweek. « J'ai vraiment l'impression que Charley m'a choisie, et après y avoir réfléchi pendant une journée, j'y suis retournée le lendemain et je l'ai adopté. »

© @hedwig.co / TikTok

Depuis son abandon par son précédent propriétaire, la petite boule de poils n’avait suscité pratiquement aucun intérêt chez les visiteurs du refuge à cause de son âge et de son comportement. Il faut dire que Charley n’avait jamais appris à faire confiance aux humains de sa vie…

« Quand je l'ai adopté, il se jetait sur tous les passants, grognait et les mordait. », se souvient Kelly qui n’a jamais été perturbée par ces problèmes de comportement. Elle sentait qu’ils étaient liés dès le premier jour et qu’elle était destinée à lui offrir un foyer chaleureux pour toujours.

© @hedwig.co / TikTok

« J'ai l'impression que Charley a toujours fait partie de ma vie »

Malgré ces problèmes comportementaux et une tumeur cancéreuse rapidement traitée, Charley s’est parfaitement adapté à sa nouvelle vie. Avec l’aide d’un éducateur canin, il s’est ouvert aux humains et aux autres chiens, tout en profitant des bons soins de sa maîtresse adorée.

« Depuis le jour où je l'ai adopté, j'ai l'impression que Charley a toujours fait partie de ma vie. Les gens sont toujours surpris, surtout au début, qu'il soit une adoption récente. Il s'est parfaitement intégré à ma famille et m'a apporté tellement de joie et d'amour », assure Kelly.

Aujourd’hui, Charley vit heureux, appréciant les promenades, la nourriture et ses peluches, même s'il reste un peu grincheux et têtu, fidèle à lui-même.

A lire aussi : Des propriétaires ouvrent leur porte à des chiens errants ayant vécu durant des mois sur le chantier de leur maison (vidéo)

© @hedwig.co / TikTok

Adopter un chien âgé n’est pas sans difficultés, mais Kelly espère que son histoire encouragera certains adoptants à se lancer. « Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension à ce sujet, et j'espère montrer à quel point cela peut être une chose magnifique », conclut-elle.