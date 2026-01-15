Filmés à son insu, son Labrador et le chien d'accueil partagent un moment si tendre qu'elle annule l'adoption prévue (vidéo)

Entre un Labrador au grand cœur et un congénère censé cohabiter avec lui provisoirement, le courant est passé bien plus vite que prévu. Une complicité sincère, filmée à leur insu, allait bientôt changer leur destin à tous les 2.

Une jeune femme se faisant appeler “@mare_ewing” sur TikTok avait récemment accueilli un chien provenant d’un refuge pour l’aider à prendre un nouveau départ. En tant que mère d’accueil bénévole, elle n’était censée garder son protégé qu’à titre temporaire. Le but était de lui permettre de sortir du box et de le réhabituer à la vie de famille pour le préparer à l’adoption par d’autres personnes.

@mare_ewing n’avait pas prévu de l’adopter elle-même, mais c’était sans compter l’avis de son propre chien, un magnifique Labrador Retriever à la robe noire et possédant un cœur en or massif.

En ouvrant les portes de son foyer au chien du refuge, elle avait vite constaté que lui et le Labrador s’entendaient plutôt bien. Elle ne s’attendait sans doute pas à les voir développer une complicité aussi intense. Elle s’est rendu compte de la force de leur amitié grâce à son système de vidéosurveillance installé dans le salon.

Le dispositif a, en effet, capturé une scène d’une rare tendresse. Ce moment l’a tellement touchée qu’elle a décidé de partager la vidéo sur TikTok. Ce n’est d’ailleurs pas la seule décision qu’elle l’a poussée à prendre, l’autre étant encore plus importante.



@mare_ewing / TikTok

“Ils vont pouvoir être les meilleurs amis pour la vie”

Ce jour-là, @mare_ewing était sur son lieu de travail et avait laissé les 2 chiens à la maison. Elle a pris son téléphone pour voir si tout allait bien avec les canidés pendant son absence, et s’est ainsi rendu compte que son Labrador était couché dans le même panier que son congénère et qu’il le réconfortait.

Voici la vidéo, relayée par Parade Pets :

@mare_ewing n’est pas la seule à en avoir été bouleversée. De nombreux internautes émus ont réagi en commentaires. C’est d’ailleurs en répondant à l’un d’eux qu’elle a annoncé une merveilleuse nouvelle. “Ils devraient être amis pour la vie. Je sais que ça fait partie de la vie de famille d’accueil, mais ça fait mal et me réchauffe le coeur !” a écrit la personne. Ce à quoi @mare_ewing a répondu le jour de Noël : “Nous l’avons adopté aujourd’hui ! Ils vont pouvoir être les meilleurs amis pour la vie !”

Elle a donc fini par succomber à la tentation du "foster fail", pour la plus grande joie de ses 2 compagnons à fourrure.