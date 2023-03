Un chien aux pattes brûlées et enfermé dans une cage insalubre est repéré par des passants qui frappent à la bonne porte

Il n’avait probablement connu que l’enfermement, les privations et la saleté jusqu’à sa découverte. Un jeune Berger Allemand attendait désespérément qu’on le remarque et mette fin à son supplice après son abandon. Des passants l’ont repéré.

Un chien a été secouru après avoir été découvert encagé, négligé et blessé, rapportait 8 News Now le dimanche 26 mars.

Saint ; c’est le nom qui a été donné au jeune canidé qui a désormais une chance de connaître une vie heureuse après avoir le pire des traitements. Son sauvetage a eu lieu le vendredi 24 mars à Henderson près de Las Vegas, dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis).

Il avait été abandonné – probablement plusieurs jours plus tôt – dans une cage étroite derrière un supermarché, avant sa découverte par de bons samaritains. Le malheureux quadrupède baignait dans ses propres déjections.



Vegas Pet Rescue Project VPRP / Facebook

Les personnes qui l’avaient repéré ont contacté Vegas Pet Rescue Project. Tina Hayes, bénévole au sein de cette association, a pris l’animal en charge et l’a emmené aux urgences d’une clinique vétérinaire locale.



Vegas Pet Rescue Project VPRP / Facebook

L’examen du chien a permis d’estimer son âge à 8 mois. Il s’agit d’un Berger Allemand, et son poids n’excédait guère les 8 kilogrammes à son arrivée. Les vétérinaires ont également découvert qu’il avait les pattes et le dos déformés à cause de l’enfermement. Par ailleurs, il souffrait de terribles brûlures chimiques aux coussinets l’empêchant de marcher. Ils pensent néanmoins que ces lésions finiront par guérir grâce aux traitements et qu’il pourra retrouver l’usage de ses membres dans quelque temps.

Saint n’est plus aux urgences, un appel à témoins lancé

Aux dernières nouvelles, l’évolution de l’état de santé de Saint est plutôt encourageante. Dans une mise à jour partagée aujourd’hui, Vegas Pet Rescue Project a, en effet, indiqué que le chien venait de quitter les urgences et ne présentait « aucune obstruction ni blessure interne ». Son bilan sanguin confirme cependant qu’il souffre de carences et d’anémie à cause de la malnutrition et de la déshydratation.

Il aura encore besoin de soins avant de pouvoir être confié à une famille d’accueil. A l’association, on espère ainsi le placer d’ici le weekend prochain.

Vegas Pet Rescue Project demande aux commerces basés aux alentours du lieu de la découverte de Saint de consulter les enregistrements de leurs caméras de surveillance, afin d’identifier la ou les personnes l’ayant abandonné.