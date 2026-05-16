Pendant leurs vacances, ils croisent le regard d’une chienne errante sur une plage et décident immédiatement de changer sa vie (vidéo)

À leur arrivée à Tumbes, au Pérou, Luciana et Nils pensaient vivre de simples vacances au bord de l’océan. Mais une rencontre inattendue sur la plage avec une petite chienne errante allait rapidement bouleverser leurs plans et transformer leur voyage en une belle histoire de sauvetage.

Lorsqu’ils ont posé leurs valises à Tumbes, au Pérou, Luciana et Nils ont savouré pleinement le début de leurs vacances. Avant de partir explorer la région, ils ont décidé de s’offrir un moment de calme autour d’un repas au restaurant de leur hôtel, face à la mer, pour imaginer la suite de leur semaine. Ils étaient loin d’imaginer que ce simple déjeuner allait changer leur vie.

Un regard qui change tout

Leur repas se déroulait le plus normalement possible, jusqu’à ce qu’un regard vienne tout bouleverser. Face à eux se tenait une petite chienne errante, maigre et essoufflée, qui les observait en silence. « Elle était assise en face de moi », a confié Luciana à The Dodo. « Il y avait quelque chose dans son regard qui m’a immédiatement brisé le cœur. »

© @mouserainbow / Instagram

Quelques instants plus tard, la chienne s’est dirigée vers la mer pour boire, un geste déchirant, qui a marqué Luciana. « Je me souviens m’être demandé comment une si petite créature pouvait étancher sa soif de cette façon », a-t-elle déclaré. « Cela m’a fait réfléchir à la facilité avec laquelle on peut ignorer la souffrance d’autrui, même dans un monde plein de possibilités. »

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Au fil des jours, la chienne est restée près du couple à l’hôtel, et une relation de confiance s’est doucement installée : ils l’ont nourrie, rassurée, câlinée et aimée. Sans même s’en rendre compte, Luciana et Nils s’étaient déjà attachés à elle.

Alors, à la fin du voyage, une évidence s’est imposée : ils ne pouvaient pas la laisser derrière eux et ont tout simplement décidé de l’adopter.

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Un sauvetage semé d’obstacles

Le sauvetage de la petite chienne qu’ils avaient baptisée Marea n’a pourtant pas été simple. Alors que le couple s’apprêtait à rentrer chez lui, à Trujillo, à 10 heures de route de là, la boule de poils a soudainement disparu. Luciana se sentait désemparée à l’idée de repartir sans savoir ce qu’elle était devenue.

Mais le lendemain matin, en ouvrant les rideaux de leur chambre, elle a découvert Marea assise devant la fenêtre, comme si elle les attendait. Émus et soulagés, Luciana et Nils ont alors immédiatement organisé son retour avec eux. Et lorsque la compagnie de bus a refusé de laisser monter la chienne à bord, le couple n’a pas hésité : ils ont annulé leurs billets et loué un van privé afin qu’elle voyage confortablement et en sécurité.

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Une fois arrivée à destination, Marea a découvert un monde totalement nouveau. Curieuse mais encore très craintive, elle sursautait au moindre bruit, comme si elle avait appris toute sa vie à simplement survivre.

Peu après, une visite chez le vétérinaire a révélé qu’elle souffrait d’un pyomètre, une grave infection utérine qui aurait pu lui coûter la vie sans une opération rapide. Heureusement, l’intervention s’est bien passée et, entourée d’amour, Marea a peu à peu repris confiance.

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Aujourd’hui, aidée par ses nouveaux maîtres, elle s’est transformée en une chienne heureuse et apaisée. Pour Luciana et Nils, elle représente désormais bien plus qu’un souvenir de voyage : elle est devenue le plus beau cadeau que la vie pouvait leur offrir !