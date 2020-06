La réaction de ce Pitbull enchaîné lorsque l'on s'approche de lui est folle, une association lui offre la liberté

Enchaîné depuis l’âge d’un an, Frankie n’en voulait pourtant à personne de le priver ainsi de sa liberté, pas même son ancien propriétaire qui l’a finalement laissé partir dans un refuge.

Frankie le chien vivait dans l’atelier de carrosserie automobile de son propriétaire. Quand il n’était encore qu’un petit chiot, tout allait pour le mieux pour ce Pitbull. En grandissant, toutefois, sa vie est devenue de plus en plus triste. Son maître ne pouvait pas s’occuper de lui correctement et, à l’âge d’un an, il a décidé de le garder enchaîné parce qu’il avait pris l’habitude de fuguer.

Membre de BFF Pet Rescue, une association venant en aide aux chiens de grande taille et aux Pitbulls, Summer Parker a entendu parler de Frankie. Elle a contacté son propriétaire, demandant à les rencontrer lui et son chien. Le lendemain, lea bénévole s’est rendue sur les lieux et a pu convaincre l’homme de le laisser emmener le quadrupède. Il a accepté, ayant compris que Frankie méritait bien mieux que l’existence qu’il menait jusque là.

En allant voir Frankie, Summer Parker a découvert un chien couvert de graisse, d’huile et de poussière. Sa robe, normalement blanche et à marques feu, était devenue grise. Malgré tout, il s’est montré très amical envers elle et l’a même joyeusement accueillie en remuant la queue.

Quelques jours plus tard, grâce aux soins de Summer Parker et de ses camarades, le quadrupède était totalement transformé. Son pelage avait retrouvé sa belle couleur originelle, même si l’équipe de BFF Pet Rescue n’a pas pu lui faire prendre un bain en bonne et due forme. Frankie avait, en effet, peur de rentrer dans la baignoire. Les bénévoles l’ont donc lavé en utilisant un linge humide.

Le Pitbull a ensuite été emmené chez le vétérinaire. Il a été stérilisé et vacciné, puis est entré en phase d’apprentissage : éducation, socialisation… Pour la première fois de sa vie, Frankie a rencontré d’autres chiens. Il profitait des grandes étendues de verdure du refuge et de la bienveillance des gens de BFF Pet Rescue, en attendant d’être totalement prêt pour l’adoption.